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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
27 января 2024, 01:25
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

В течение последних 24 часов украинские военные провели 15 обстрелов на территории Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 42 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки представительством ДНР в СЦКК зафиксировано пятнадцать фактов вооруженных атак Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Восемь обстрелов произошли на донецком направлении, а семь — на горловском направлении», — говорится в сообщении представительства.
Всего было выпущено 42 различных боеприпаса. Также представительство сообщило о получении информации о ранении гражданского лица в результате обстрелов.

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Путин: ситуация в Соледаре непростая, но ВС России двигаются вперед
26 января 2024, 21:22

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Соледаре непростая, однако российские войска ежедневно продвигаются вперед. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
Российский лидер отметил, что украинские войска пытаются совершать контратаки с каждой стороны, однако у них ничего не выходит. Путин добавил, что ВС РФ постепенно выходят на канал, до которого осталось порядка 800 метров.

Ранее глава государства заявил, что в зоне специальной военной операции находятся более 600 тысяч человек.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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МИД РФ: возможные поставки Нидерландами F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО
26 января 2024, 21:05

Фото: iStock/KuntalSaha

МИД РФ сообщил, что возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход специальной военной операции на Украине.
По данным ведомства, накачка киевского режима вооружениями многократно увеличивает риск прямого военного столкновения Североатлантического альянса и России. Отмечается, что правительство Нидерландов и их партнеры, которые намерены предоставить истребители, все глубже «увязают в украинском противостоянии» и становятся причастными ко всем террористическим актам со стороны Киева.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их приема и боевого применения еще не все готово. Игнат отметил, что передать истребители только ради того, чтобы они находились на украинской территории, но при этом не применялись, не является подходящим вариантом.

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Генерал Кривонос: у ВСУ нет ресурсов для нового наступления

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#истребители
#нидерланды
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Генерал Кривонос: у ВСУ нет ресурсов для нового наступления
26 января 2024, 20:48

Фото: iStock/zabelin

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что украинские войска не обладают ресурсами для нового наступления из-за ошибки властей во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Кривонос сообщил в эфире телеканала «Прямой».
Кривонос отметил, что для нового контрнаступления нужно было изначально выполнить положение закона о мобилизации, которое подразумевает перевод экономики и органов власти на особый режим работы. Экс-генерал рассказал, что каждое украинское предприятие должно было получить мобилизационное задание, в котором в рамках производства определено четкое количество и вид продукции для обеспечения потребностей ВСУ.

Кривонос добавил, что украинские мужчины не хотят ​идти на фронт и «прикрываются щитом». Для исправления ситуации, по мнению генерала, киевский режим ничего не делает.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдаты
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Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну в Донбассе
Путин: Россия пытается прекратить войну в Донбассе, хоть и военными средствами
26 января 2024, 20:39

Фото: сайт Кремля

Российская Федерация пытается прекратить войну в Донбассе. Об это заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками специальной военной операции в Санкт-Петербурге.
Глава государства напомнил, что Киев сам начал боевые действия на востоке Украины в 2014 году.

«Это (СВО — прим.ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил», — заявил президент.
Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В ходе встречи российский лидер также допустил, что Украина могла сбить Ил-76 с пленными ВСУ по ошибке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Минобороны РФ назвали количество ударов, нанесённых за неделю по объектам на Украине
Минобороны РФ отчиталось о 13 комбинированных ударах по объектам Киева
26 января 2024, 18:38

Фото: istockphoto/3D_generator

Вооружённые силы Российской Федерации за неделю с 20 по 26 января нанесли 13 комбинированных ударов по территории Украины. Целями являлись военные объекты противника и связанная с ними инфраструктура.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудники пресс-службы российского военного ведомства также уточнили, что атаки производились с использованием высокоточного оружия большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов. В числе прочих целей были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящие безэкипажные катера (морские дроны), артиллерийские боеприпасы и ракеты.

Помимо этого, удары наносились по аэродромной инфраструктуре, арсеналам, складам вооружений, военной техники и хранилищам горючего. В качестве специальных целей были выделены пункты временной дислокации иностранных наёмников, подчеркнули в Минобороны РФ.

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Путин назвал количество находящихся в зоне СВО человек
Путин: в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек
26 января 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции находятся более 600 тысяч человек. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
Глава государства отметил, что российским военным, которые участвуют в спецоперации, приходится удерживать линию фронта в более чем две тысячи километров.

Ранее российский лидер поручил внести изменения в законодательство и признавать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны РФ. Статус ветерана боевых действий будет присваиваться военным на основании документов о ранении или награждении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдаты
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СК: На телах погибших в крушении Ил-76 украинцев были татуировки, как у бойцов «Азова»*
Погибшие при крушении Ил-76 украинцы были татуированы, как бойцы «Азова»*
26 января 2024, 18:12

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

На фрагментах тел погибших при крушении в Белгородской области самолёта Ил-76 украинцев были обнаружены характерные татуировки. Он очень напоминают те, которые набивают себе боевики националистического батальона «Азов»*.
Об этом сообщили в своём официальном канале сотрудники Следственного комитета РФ. Следователи уточнили, что удалось также установить личности многих погибших благодаря найденным личным документам пленных, а также сопроводительным бумагам из учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Все документы приобщены к материалам уголовного дела, расследованием которого занимается СК РФ, равно как и фотографии характерных татуировок. В Следкоме подчеркнули, что аналогичные символы ранее фиксировались на телах военнослужащих многих украинских вооружённых формирований, в том числе печально известного батальона «Азов»*.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#самолет
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ВС РФ за неделю сбили Су-25, 6 ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire
26 января 2024, 17:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская авиация и системы противовоздушной обороны за прошедшею неделю сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре «Точки-У», 361 дрон и иные цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали об успешном уничтожении 4 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, трех сопутствующих радиолокационных станций и 6 полевых складов боеприпасов противника. Отмечается, что в плен к российским военнослужащим попали 35 солдат украинских войск.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Он добавил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны РФ назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
Минобороны РФ: в плен за неделю сдались 35 украинских солдат
26 января 2024, 17:45

Фото: istock / Anna_Anikina

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за прошедшую неделю в плен сдались 35 бойцов Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что 16 из них сдались в плен на краснолиманском направлении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что офицер ВСУ пришёл с проверкой к военным ВС РФ и попал в плен. Российский разведчики проникли в тыл противника настолько скрытно, что к ним с проверкой пришёл украинский офицер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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