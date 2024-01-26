Последние новости СВО: где атакуют ВСУ, что взяли под контроль ВС РФ

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Позиционные бои продолжаются на всей линии фронта. ВСУ пытаются идти в атаку на Донецком направлении, однако сталкиваются с мощной обороной ВС РФ. О том, где перехватили инициативу российские бойцы, на каком направлении активизировались военные действия, и какие потери несет противник, расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинская группировка минувшим вечером нанесла удар с использованием кассетных боеприпасов по населенному пункту Горловка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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ВС РФ сбили два реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир»
В Минобороны сообщили, что российская ПВО перехватила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» в небе над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели были перехвачены над селом Красный Куток. По его словам, в результате атаки пострадавших нет.
ВС РФ ликвидировали лучшего снайпера Франции
Российские военнослужащие нанесли удар по зданию в Харькове, где располагались иностранные наемники. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В результате атаки был ликвидирован Эрнесто Барбьери, который считался одним из лучших снайперов Франции.
Кроме того, при высокоточном ударе по местам базирования иностранцев, принимающих участие в военных действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован наследник знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича. Всего ВС РФ удалось уничтожить 60 иностранных боевиков.
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
ВС РФ отразили три атаки противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В результате боя противник лишился 310 военных, 4 танков и 7 автомобилей.
ВС России активно наступают на Купянском направлении
Российские бойцы перешли в активное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом рассказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, ВС РФ находят слабые места ВСУ с помощью FPV-дронов. Кроме того, ситуация складывается в пользу российских сил из-за того, что враг недостаточно хорошо укрепляет свои позиции.
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Кривонос отметил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.
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Тяжелые бои идут на южном участке Авдеевского укрепрайона. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ пытаются атаковать в южной части Авдеевки, однако ВС РФ перехватывают инициативу и расширяют зону контроля.
Небольшое продвижение российских бойцов зафиксировано на Бахмутском направлении в районе Красного. Несколько опорных пунктов врага взяты под контроль.
ВС РФ сорвали операцию по высадке десанта ВСУ в районе Крынок. На Днепре продолжаются позиционные бои.
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Анастасия Крестьянова