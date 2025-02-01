Трамп: США ведут серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине с Россией

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По словам президента США Дональда Трампа, он ведет очень серьезное обсуждение с Россией вопроса о завершении украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
«Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — ответил Трамп на вопрос о диалоге с РФ по урегулированию конфликта на Украине.
При этом президент Штатов пообещал поговорить с главой РФ Владимиром Путиным о завершении украинского кризиса. Он отметил, что, возможно, достигнет чего-то существенного. Трамп вновь заявил о том, что намерен положить конец конфликту на Украине.
Ранее «Радио 1» писало о цели американского президента остановить украинский кризис дипломатическим путем. Он считает, что сейчас необходимо немедленное прекращение конфликта.
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Иван Мусатов