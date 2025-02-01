The Times: Евросоюз попросил у США помощь для миротворческой миссии на Украине

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Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для реализации миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает The Times с ссылкой на источник в правительстве Великобритании.
«Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», — пишут в газете.
Также в ЕС надеются на поддержку Штатов в предоставлении систем ПВО и разведывательных технологий. При этом Великобритания может направить на Украину от 10 до 25 тысяч военных.
Ранее «Радио 1» писало о расколе в Евросоюзе из-за намерений Британии и Франции направить миротворцев НАТО на Украину. Данную инициативу не поддержали страны Балтии и Польши. Они опасаются, что это снизит защищенность приграничных с РФ стран НАТО.
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Иван Мусатов