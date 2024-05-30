ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область

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Военные ВСУ за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области более 50 раз с помощью БПЛА, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщается, что 29 мая по 6 приграничным районам региона было выпущено 49 снарядов. Кроме этого, были атаки с использованием 56 беспилотников, включая сброс 8 боеприпасов с дронов.
При атаках беспилотников пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали. Различные разрушения выявлены в 27 частных домах, 2 магазинах, одном многоквартирном доме, 2 сельхозпредприятиях, центре культурного развития, 2 фельдшерско-акушерских пунктах, объекте связи, зданиях двух школ, а также 18 транспортных средствах.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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При атаках беспилотников пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали. Различные разрушения выявлены в 27 частных домах, 2 магазинах, одном многоквартирном доме, 2 сельхозпредприятиях, центре культурного развития, 2 фельдшерско-акушерских пунктах, объекте связи, зданиях двух школ, а также 18 транспортных средствах.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова