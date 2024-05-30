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ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА
30 мая 2024, 14:51
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Военные ВСУ за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области более 50 раз с помощью БПЛА, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщается, что 29 мая по 6 приграничным районам региона было выпущено 49 снарядов. Кроме этого, были атаки с использованием 56 беспилотников, включая сброс 8 боеприпасов с дронов.

При атаках беспилотников пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали. Различные разрушения выявлены в 27 частных домах, 2 магазинах, одном многоквартирном доме, 2 сельхозпредприятиях, центре культурного развития, 2 фельдшерско-акушерских пунктах, объекте связи, зданиях двух школ, а также 18 транспортных средствах.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину
30 мая 2024, 11:55

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сформировать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, сообщает Le Monde.
«По нашей информации, французские власти стремятся создать коалицию стран, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины. Отправка французских и европейских инструкторов может произойти в ближайшие недели или даже дни», — говорится в статье.
Как пишет газета, это заявление может быть сделано во время визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе, приуроченного к 80-летию высадки союзников в Нормандии, который состоится 6-7 июня. Первоначально планируется отправить несколько десятков специалистов для оценки потребностей в обучении. Впоследствии может быть направлено несколько сотен военных, пишет издание.

В коалицию могут войти Литва, Эстония, Великобритания и другие страны. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявлял о готовности присоединиться.

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Пограничники Украины минируют окрестности Тисы, где утонули 30 призывников
MASH: пограничники Украины минируют окрестности Тисы, где утонули 30 призывников
30 мая 2024, 11:51

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинские пограничники минируют территорию вдоль реки Тиса. Как сообщает telegram-канал Mash, в ней только в текущем году утонули 30 призывников, которые бежали в Румынию от мобилизации.
В Киеве беспокоятся, потому что число граждан, не желающих служить в ВСУ, растет. Поэтому власти действуют радикально — засеивают берег, а также равнины возле Тисы противопехотными американскими минами M18A1 Claymore.

Армия США пользовалась ими во Вьетнаме, Ираке и Боснии. Кадры демонстрируют, как украинские пограничники ставят такую мину.

Ранее сообщалось, что на Украине возмутились отправкой в окопы слишком информированных офицеров Генштаба. По словам отставного генерала ВСУ Сергея Кривоноса, они, находясь в окопах, могут попасть в плен к России.

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В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ
30 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Житель Белгородской области получил ранения при взрыве украинского дрона в селе Грузское Борисовского района.
Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, утром ВСУ несколько раз атаковали село Грузское.

Он добавил, что у мужчины контузия, а также множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ.

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Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов
30 мая 2024, 11:23

Фото: istockphoto/rancho_runner

В Запорожской области беспилотный летательный аппарат атаковал электроподстанцию. В результате без света остались жители части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что всего без электроснабжения пока остаются 1 875 абонентов. По его словам, ремонтно-восстановительные бригады уже выехали на место для ликвидации последствий атаки. Специалисты работают над восстановлением критической инфраструктуры.

В результате удара никто не пострадал, также добавил Балицкий. Глава Запорожской области предупредил о сохраняющейся опасности повторных атак и призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности, не выходить без необходимости на улицу.

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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем
30 мая 2024, 10:53

Фото: iStock/seregalsv

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем примерно в 08:20 мск, сообщили в Минобороны РФ.
«30 мая 2024 года около 08:20 мск была пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Краснодарским краем», — говорится в заявлении.
Ранее украинский дрон атаковал подстанцию в Запорожской области, оставив без электричества 1875 абонентов в части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка.

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Пленные боевики ВСУ рассказали о радиации в окопах Чернобыля
Минобороны: Пленные боевики ВСУ рассказали о радиации в окопах Чернобыля
30 мая 2024, 10:53

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Пленные боевики ВСУ, взятые под Харьковом, рассказали о радиации в чернобыльских окопах и голоде на фронте. Об этом сообщило Минобороны РФ. По словам пленных, они были без еды и воды по несколько суток, потому что у снабженцев были проблемы.
«Нашему командованию было не до нас. С начала 2022 года до сегодняшних дней я был в отпуске всего 10 дней. Полтора года меня обещаниями кормили, что поеду в отпуск. Были и со снабжением проблемы, и едой, и водой. По пять суток ничего не ели, не пили, бывало и такое. Обещали сказки, что привезут, привезут, а по факту — ничего», – рассказал пленный из 128-й бригады теробороны Андрей Кожома.

Всего боевиков было десять, из которых трое пропали, один погиб и шестеро пленных. Что касается занятий по боевой подготовке, обучавшиеся выпустили за все время 15 патронов. Взвод Кожомы готовил позиции и блиндажи.

«Я изначально был в Одесской ТерО (бригаде территориальной обороны. — Прим. ред.). Оттуда меня перекинули по приказу в винницкую бригаду, я попал под Чернобыль. И начали копать. Приезжали [специалисты], замеряли, но нам так никто и не сказал. Мы окапывались на глубину трех метров и переживали, что у ребят начали зубы сыпаться и ломало спину очень сильно у пацанов. Многие поехали в больницу, и им не могли поставить диагноз, что это. Но все понимали, что это радиация», – добавил он.

Еще один пленный боевик ВСУ Александр Матлай был под Волчанском с четырьмя сослуживцами в блиндаже, выполняя роль эвакуационной группы.

Когда ВС РФ штурмовали опорный пункт, в блиндаж попала граната, после взрыва которой задымилась рация и боевики сдались.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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Появились кадры уничтожения танка Abrams под Новосёловкой
30 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/Evgeny555

Российские силы уничтожили очередной танк Abrams в ДНР, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По информации СМИ, западная боевая машина была уничтожена в районе посёлка городского типа Новосёловка на Донецком направлении бойцами группировки «Отважные».
«Потихоньку пристроился к нему, выцелил боеукладку и сделал пикирование. И он с одной маленькой "морковки" вспыхнул, как спичка», — рассказал оператор FVP-дрона с позывным «Кот» в интервью для «Звезды».

Уточняется, что с помощью FVP-дрона российские силы также уничтожили американский бронетранспортёр MaxxPro.

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«Скоро будет освобождён»: ВС РФ ведут активные бои в районе Часов Яра и Волчанска
Лавров: РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как сигнал в ядерной сфере
30 мая 2024, 08:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как сигнал Запада в ядерной сфере, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для РИА Новости.
О последних новостях с полей специальной военной операции расскажет редакция «Радио 1».

Наступление в Харьковской области


Наступление российской армии на Харьковском направлении слегка затихло. Оно стартовало в начале мая, ВС РФ активно освобождали один населённый пункт за другим. Как сообщало американское издание The Washington Post, уже за первые недели наступления ВС РФ освободили больше территорий, чем ВСУ за период контрнаступления минувшим летом.

В беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области вновь активизируется с прежней силой, когда будет освобождено село Липцы. Так ВС РФ смогу соединить линию наступления с Волчанским направлением и продвинуться дальше.

При этом ВС РФ продолжают вести ожесточённые бои с врагом в Волчанске. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в связи с острой нехваткой личного состава командование ВСУ для сдерживания наступления российских войск перебросило в город подразделения 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Подразделения 101 обро предприняли попытку контратаки и, понеся потери (около 20 человек), отошли на исходные позиции. Оставшиеся в городе группировки ВСУ продолжают удерживать высотные дома, где их уничтожают бойцы подразделения «Север».

Удар ракетами ATACMS по Крыму


Минувшей ночь ВСУ совершили крупную атаку на территории РФ в районе Крымского полуострова. Дежурными средствами ПВО уничтожены 8 оперативно-тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, а также 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.

Ракеты ATACMS передали Киеву западные союзники, запретив ВСУ бить ими по целям на территории РФ. Однако, эта атака далеко не первая, которую киевский режим совершил в обход договорённости с союзниками.

Угроза ядерной эскалации


Соединённые Штаты Америки разрешили союзникам передать Киеву истребители F-16. В США также заявили, что их специалисты лично участвуют в подготовке украинских пилотов, которые смогут управлять западными истребителями.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя.

Лавров напомнил, что истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. По его словам, подобными действиями Запад показывает, что готов на всё.

Освобождение Часов Яра


Российские силы продолжают вести активные бои за освобождение Часов Яра. В разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что город будет освобождён в ближайшее время.

«За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны. Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью», — прокомментировал ситуацию Водолацкий.

Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ успешно продвигаются на Покровском и Артемовском направлениях. На фланге Авдеевки ВС РФ продвинулись севернее и южнее Нетайлово на участке шириной до 2.12 км на глубину до 700 метров. Подтянув резервы начали атаки широким охватом в южном направлении, планируют обойти Невельское и подойти к балке севернее Красногоровки. На Часовярском направлении продолжаются бои восточнее Калиновки, за микрорайон «Канал», под Ивановским и в районе Клещеевки, где российские войска закрепились на восточной окраине Алебастрового ставка на участке шириной до 1 км.

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Семеро спецназовцев ГУР Минобороны Украины сдались в плен в районе Волчанска
Российские штурмовики пленили семерых спецназовцев ГУР МО Украины под Волчанском
30 мая 2024, 08:23

Фото: istock / IherPhoto

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» в районе Волчанска Харьковской области взяли в плен четырех бойцов батальона «Сонечко», трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство», а также семерых пограничников. Об этом пишет ТАСС.
«Командование сказало мне с другим бойцом взять еды, воды, боеприпасов и на три дня зайти на опорник к пограничникам под Волчанском. 10 числа мы должны были сниматься, но приехало еще подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен», — рассказал боец батальона «Братство».

По его словам, на опорнике было восемь пограничников и четверо солдат ГУР. В ходе штурма один пограничник и один солдат ГУР погибли. Он рассказал, что в начале боя получил ранение и спрятался в блиндаже, его приняли за погибшего. На следующей день российские военные нашли его и оказали первую помощь.

Боец батальона «Сонечко» сообщил, что с четырьмя сослуживцами находился в блиндаже. Они выполняли роль эвакуационной группы для погибших и раненых. В блиндаж попала граната. По его словам, он и его товарищи сдались, потому что там стало нечем дышать.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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