ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР

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ВСУ за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 138 снарядов. Об этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 29 обстрелов были произведены по Донецкому направлению, 21 по Горловскому, один обстрел зафиксирован на Волновахском направлении.
В общей сложности украинскими войсками было выпущено 138 снарядов.
В результате атак ВСУ были ранены три мирных жителя, включая ребёнка 2012 года рождения.
В предыдущие сутки было произведено 23 обстрела.
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В общей сложности украинскими войсками было выпущено 138 снарядов.
В результате атак ВСУ были ранены три мирных жителя, включая ребёнка 2012 года рождения.
В предыдущие сутки было произведено 23 обстрела.
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Анастасия Чинкова