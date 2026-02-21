11 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на один регион

21 февраля 2026, 08:08

11 жителей Удмуртии пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ

Фото: iStock/Iulianna Est

При ночной атаке ВСУ на один из объектов в Удмуртии пострадали 11 местных жителей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.





По его словам, троих пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Последнего пациента доставили санавиацией в РКБ. Мужчину уже прооперировали, сейчас за ним наблюдают врачи. Еще восемь человек после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

«Благодарю коллег за четкую и слаженную работу!» — написал Бречалов.