11 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на один регион

11 жителей Удмуртии пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ
При ночной атаке ВСУ на один из объектов в Удмуртии пострадали 11 местных жителей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.
По его словам, троих пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Последнего пациента доставили санавиацией в РКБ. Мужчину уже прооперировали, сейчас за ним наблюдают врачи. Еще восемь человек после осмотра отправили на амбулаторное лечение.
«Благодарю коллег за четкую и слаженную работу!» — написал Бречалов.По данным телеграм-канала Baza, серия взрывов прогремела ночью в Воткинске. Громкие хлопки доносились из разных районов города. Предварительно, средства ПВО сработали по целям в небе.