ВСУшник хвастался убийствами, чтобы казаться крутым, а в итоге попал в плен

Фото: istockphoto / Gennadiy Kravchenko

Пленный боец ВСУ признался, что врал своей девушке об убийстве «100 русских солдат», чтобы произвести впечатление.



Как сообщает RT, он был оператором БПЛА, но за плохую работу его перевели в пехоту, где он и попал в плен. На допросе он заявил, что никого не убивал и просто хотел «выпендриться».

На груди у пленного татуировка с подбитым крейсером «Москва», которую он сделал под влиянием украинской пропаганды.

Виктория Иванченко

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