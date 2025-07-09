ВСУшник хвастался убийствами, чтобы казаться крутым, а в итоге попал в плен
Пленный боец ВСУ признался, что врал своей девушке об убийстве «100 русских солдат», чтобы произвести впечатление.
Как сообщает RT, он был оператором БПЛА, но за плохую работу его перевели в пехоту, где он и попал в плен. На допросе он заявил, что никого не убивал и просто хотел «выпендриться».
На груди у пленного татуировка с подбитым крейсером «Москва», которую он сделал под влиянием украинской пропаганды.
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