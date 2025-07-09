Российские «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot

MWM: российские «Искандеры» уничтожили американские системы ПВО Patriot
Фото: iStock/vadimrysev

Российские баллистические ракеты «Искандер» уничтожили несколько американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.



Быстрая потеря боеспособности американских систем Patriot вызвала сомнения в их эффективности. Согласно информации журнала, Москва, Пекин и Пхеньян делают ставку на наземные комплексы ПВО, а Вашингтон предпочитает использовать истребители для перехвата угроз.

В материале издания говорится, что Соединенные Штаты обладают ограниченным количеством систем Patriot, что может создавать риски в случае масштабного противостояния.

Ранее на Западе объяснили резкую смену позиции Дональда Трампа по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0