Российские «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot
Российские баллистические ракеты «Искандер» уничтожили несколько американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Быстрая потеря боеспособности американских систем Patriot вызвала сомнения в их эффективности. Согласно информации журнала, Москва, Пекин и Пхеньян делают ставку на наземные комплексы ПВО, а Вашингтон предпочитает использовать истребители для перехвата угроз.
В материале издания говорится, что Соединенные Штаты обладают ограниченным количеством систем Patriot, что может создавать риски в случае масштабного противостояния.
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