ВСУшник-мародёр записал очередное видео с разграблением магазина в Судже

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Боец ВСУ, занимающийся мародёрством в Судже, записал очередной видеоролик с разграблением российского магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Украинский боец-тиктокер уже выкладывал подобные видеоролики из курской Суджи. На сей раз он представил себя в роли продавца, который сидит за кассой российского супермаркета и «пробивает» товары своему сослуживцу. Тот, в свою очередь, спрашивает, можно ли оплатить покупку гривнами, на что ему с насмешкой отвечают, что, конечно же, можно.
В конце видео ВСУшник засыпал себе в рот целую горсть конфет.
Однако, судя по комментариям подписчиков, шутка не удалась. Многие пользователи осудили бойца за мародёрство и съёмку таких видео, указав на то, что это портит «облик украинского солдата».
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В конце видео ВСУшник засыпал себе в рот целую горсть конфет.
Однако, судя по комментариям подписчиков, шутка не удалась. Многие пользователи осудили бойца за мародёрство и съёмку таких видео, указав на то, что это портит «облик украинского солдата».
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Анастасия Чинкова