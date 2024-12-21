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Вучич анонсировал встречу премьера Словакии Фицо с Путиным

Вучич заявил, что Фицо встретится с Путиным из-за отказа Украины в транзите газа
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич в эфире телеканала Happy.
По словам Вучича, отказом Украины больше всего задеты Словакия и Австрия. Президент Сербии подчеркнул, что Словакия находится в тяжелом положении.

Вучич заключил, что ситуация еще более осложняется из-за действий Киева.



Напомним, с 1 января прекратится транзит российского газа по территории Украины. Киев отказался продлевать соглашение, которое было заключено в 2019 году.

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Стало известно, какие дроны применили ВСУ для атаки на Казань
SHOT: ВСУ применили беспилотники «Лютый» для атаки на Казань
21 декабря 2024, 09:36

Фото: iStock/Diy13

ВСУ применили беспилотники «Лютый» для атаки на Казань, пишет Telegram-канал SHOT.
Утверждается, что данные дроны сделаны по прототипу «PD-2». Дальность полёта «Лютого» составляет 1000 км, также он способен нести груз с боевой частью до 50 кг.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.

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В ООН после атаки ВСУ по Рыльску призвали предотвращать гибель мирных жителей
21 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал к предотвращению любых жертв среди гражданского населения, комментируя удар ВСУ по Рыльску. ​Об этом ​сообщают «Известия».
ООН хочет, чтобы все стороны конфликта приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди мирных жителей в соответствии с международным гуманитарным правом, пояснил Хак.

Ранее постпред России при организации Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Москва ответит на атаку Киева по Рыльску.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. Осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.

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ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве
Эксперт Степанов: объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве поражен ударом ВС РФ
21 декабря 2024, 08:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские войска нанесли удар по объекту размещения резидентуры ЦРУ США в Киеве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военного эксперта, программного директора Академии политических наук, старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Степанова.
По словам эксперта, в результате атаки были поражены «силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО «А» СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn». Степанов подчеркнул, что американская система противовоздушной обороны Patriot, защищающая Киев, в очередной раз не смогла перехватить российские ракеты.

В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Венгрии предупредили о риске эскалации из-за убийства начальника войск РХБЗ
Сийярто: убийство генерала Кириллова сопряжено с риском эскалации конфликта
21 декабря 2024, 08:30

Фото: iStock/rarrarorro

Убийство начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, случившееся вызывает беспокойство. Он отметил, что если эскалация конфликта произойдет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, то шансы заключить мирное соглашение после 20 января значительно снизятся.

Мира необходимо добиться как можно скорее, заключил Сийярто.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.

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Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска
Небензя: Ответ России на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать
21 декабря 2024, 08:08

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

Ответ России на обстрел ВСУ города Рыльска, расположенного в приграничье Курской области, не заставит себя ждать. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.
По его словам, обстрел Рыльска стал «недвусмысленным шагом киевского режима в сторону эскалации конфликта». После ракетного удара украинских войск по Рыльску СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. Осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.

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Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь уничтожили 19 БПЛА
21 декабря 2024, 07:31

Фото: iStock/NiseriN

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что 9 вражеских БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять – над Воронежской областью, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#дрон
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Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название российской ракеты «Орешник»
21 декабря 2024, 07:25

Роджер Уотерс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что название гиперзвуковой ракеты «Орешник» может быть связано с тем, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов, передает РИА Новости.
По словам музыканта, он не может придумать другую причину, чтобы «назвать ракету в честь дерева». Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что не знает, почему «Орешник» получил данное название.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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При обстреле Рыльска со стороны ВСУ погибли пять человек
Хинштейн: при обстреле Рыльска погибли пять человек и 12 пострадали
21 декабря 2024, 07:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что в результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12.
По его словам, детей среди погибших нет. Уточняется, что девять человек находятся в областной больнице.

Хинштейн выразил искренние соболезнования всем жителям Рыльска. Он добавил, что власти региона окажут людям максимальную помощь.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. По последним сведениям, осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.

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Над Сочи прогремели взрывы
SHOT: серия громких взрывов раздалась над Сочи, сработала система ПВО
21 декабря 2024, 06:47

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Утром в районе Сочи произошла серия громких взрывов. Предварительно, сработала система ПВО.
По информации telegram-канала SHOT, первые звуки были слышны около 5:50 утра, особенно в Лазаревском районе. От взрывов задрожали окна, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Аналогичные сообщения поступили из Туапсе.

По предварительным данным, в акватории Чёрного моря сработала система противовоздушной обороны, отражая атаку вражеских БПЛА. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что в Донецке перехватили украинского дрона-камикадзе, целящего на важный объект. С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне.

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