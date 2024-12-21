Вучич анонсировал встречу премьера Словакии Фицо с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич в эфире телеканала Happy.