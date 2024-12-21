Вучич анонсировал встречу премьера Словакии Фицо с Путиным

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич в эфире телеканала Happy.
По словам Вучича, отказом Украины больше всего задеты Словакия и Австрия. Президент Сербии подчеркнул, что Словакия находится в тяжелом положении.
Вучич заключил, что ситуация еще более осложняется из-за действий Киева.
Напомним, с 1 января прекратится транзит российского газа по территории Украины. Киев отказался продлевать соглашение, которое было заключено в 2019 году.
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Вучич заключил, что ситуация еще более осложняется из-за действий Киева.
Напомним, с 1 января прекратится транзит российского газа по территории Украины. Киев отказался продлевать соглашение, которое было заключено в 2019 году.
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Екатерина Коршунова