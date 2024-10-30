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Очень много вбросов имеется в сообщениях про якобы переговоры Москвы с Киевом. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Так Песков прокомментировал новость Financial Times про якобы диалог РФ и Украины про взаимное прекращение ударов по инфраструктуре энергетики.
«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента.Ранее сообщалось, какая судьба ждет главу киевского режима Владимира Зеленского.
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