Вузам Белгородской области порекомендовали перейти на очный формат обучения

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Высшим учебным заведениям в обстреливаемой украинскими войсками белгородской области рекомендуют вернуться к очному формату обучения. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор подчеркнул, что было принято решение рекомендовать вузам перейти на очную форму обучения, но с обязательным соблюдением всего перечня мер предосторожностей и обеспечивания безопасности студентов.
Гладков уточнил, что в ближайшее время соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение учредителей и Минобрнауки России.
Напомним, что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские войска сделают всё, чтобы жизнь школьников и студентов из Курской, Белгородской и Брянской областей была нормальной и вернулась в привычное русло.
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Гладков уточнил, что в ближайшее время соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение учредителей и Минобрнауки России.
Напомним, что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские войска сделают всё, чтобы жизнь школьников и студентов из Курской, Белгородской и Брянской областей была нормальной и вернулась в привычное русло.
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Анастасия Чинкова