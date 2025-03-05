Вузам Белгородской области порекомендовали перейти на очный формат обучения

Глава комитета Совета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил сомнения в том, что Европа способна полноценно заменить Киеву помощь, которую приостановили США. По его мнению, европейские лидеры «только хорохорятся», но сами при этом далеко не так сильны, как были ранее.