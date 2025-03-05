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Вузам Белгородской области порекомендовали перейти на очный формат обучения

Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Высшим учебным заведениям в обстреливаемой украинскими войсками белгородской области рекомендуют вернуться к очному формату обучения. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор подчеркнул, что было принято решение рекомендовать вузам перейти на очную форму обучения, но с обязательным соблюдением всего перечня мер предосторожностей и обеспечивания безопасности студентов.

Гладков уточнил, что в ближайшее время соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение учредителей и Минобрнауки России.

Напомним, что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские войска сделают всё, чтобы жизнь школьников и студентов из Курской, Белгородской и Брянской областей была нормальной и вернулась в привычное русло.

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#минобрнауки
Никита Джигурда указал, что «голая» вечеринка Ивлеевой совпала с 666-м днём СВО
05 марта 2025, 20:03

Никита Джигурда (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Джигурда заявил, что резонансная «голая» вечеринка Насти Ивлеевой в декабре 2023 года состоялась на 666-й день СВО и являлась сатанинским обрядом. Актёр убеждён, что часть участников, включая саму блогершу, не подозревали об истинном смысле мероприятия, поскольку деньги выделялись «третьими лицами».
«Ставлю в известность, если вы вдруг не в курсе. «Голая» вечеринка проводилась на 666-й день после начала СВО. Часть участников не ведали, что участвуют в сатанинском обряде. Допустим, Настюшенька моя любимая, Ивлеева, не знала. Деньги выделяются на всё это третьими лицами. А потом обвиняют тех, кто выполнял [организаторские функции]», – отметил Джигурда в беседе с NEWS.ru.
По словам артиста, «чёрная месса» проводилась для того, чтобы Россия проиграла в специальной военной операции. Сам Джигурда не присутствовал на вечеринке. Актёр уточнил, что его не приглашали.

Ранее Джигурда заявил, что следующим президентом Украины может стать Алексей Арестович, который в случае прихода к власти обнародует неприглядную правду Владимире Зеленском.

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Иеромонах Константин скончался после трёх лет служения в зоне СВО
05 марта 2025, 18:32

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Насельник Введенского монастыря Оптиной пустыни иеромонах Константин (Никитенко), на протяжении двух с половиной лет окормлявший военнослужащих на специальной военной операции, скончался в возраста 41 года.
Отец Константин умер, находясь в отпуске, вне зоны боевых действий. Об этом рассказал наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королёв).

«Господь даровал ему мирную кончину», - сообщил священнослужитель корреспонденту РИА Новости.

Он также поведал, что Никитенко пришел в монастырь молодым человеком, прежде работавшим врачом-реаниматологом. Будучи музыкально одаренным, в монастыре отец Константин стал руководителем хора. На специальную военную операцию отправился, получив благословение. Там он поддерживал бойцов духовно и оказывал им медицинскую помощь. У отца Константина был позывной Тверь. Ранее в интервью агентству он рассказывал, как по воле Бога оказался на СВО и теперь хочет остаться с бойцами до победы.

Отпевание и погребение отца Константина состоится 7 марта в Оптиной пустыни.

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США перестали делиться разведданными с Украиной
FT: Вашингтон заморозил каналы передачи разведданных Киеву
05 марта 2025, 16:01

Фото: iStock/ValleraTo

США прекратили обмен разведданными с Украиной вместе с приостановкой прочей военной помощи, заявляет Financial Times со ссылкой на источники.
«Это может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские войска. Сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели», — говорится в статье.

Отмечается, что сразу два источника подтвердили заморозку Вашингтоном каналов разведки с Киевом. Однако США продолжают делиться своими разведданными со своими партнерами, включая Британию.

По данным Fox News, директор ЦРУ Джон Рэтклифф приостановил передачу разведданных Украине. Однако официальный представитель в Киеве, пожелавший остаться неназванным, заявил Bloomberg, что Украина продолжает получать разведданные из США.

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#зеленский
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В Совете Федерации похвалили Трампа за решение по Украине
Сенатор Джабаров приятно удивился решению Трампа приостановить помощь Киеву
05 марта 2025, 15:58

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что был приятно удивлен решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. По его словам, это доказывает, что слова американского лидера не расходятся с делами.
Джабаров напомнил, что поставками оружия американская помощь не ограничивается, ведь Киев получает системы наведения ракет, информацию ​со спутников и разведданные.
«Если Штаты прекратят предоставлять Киеву и это, то Украина с очень большой долей вероятности вскоре потерпит сокрушительное поражение. Возможно, Зеленский одумается и поймет, что, когда ему протягивают руку, лучше ее взять, а не сидеть в болоте», — пояснил сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время политолог Дмитрий Солонников подчеркнул, что помощь США была приостановлена из-за перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, и его нежелания идти на мирные соглашения. В разговоре с «Известиями» аналитик объяснил, что приостановка помощи не приведет к моментальным последствиям, так как у Киева еще есть запасы оружия и поддержка от Европы.
«Трампу от Зеленского в свою очередь нужно лишь одно: чтобы он дал показания, как воровали бюджетные средства США, деньги американских налогоплательщиков, как это делала команда на Украине и предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом. После этого Зеленскому могут пообещать участие в программе защиты свидетелей, выход из расследования», — поделился политолог.
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«Только хорохорятся»: стало известно, сможет ли Европа заменить Киеву помощь от США
Сенатор Карасин усомнился в способности Европы заменить Киеву помощь от США
05 марта 2025, 15:55

Фото: iStock/artJazz

Глава комитета Совета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил сомнения в том, что Европа способна полноценно заменить Киеву помощь, которую приостановили США. По его мнению, европейские лидеры «только хорохорятся», но сами при этом далеко не так сильны, как были ранее.
«Европейцы только сейчас поддерживают Зеленского, но это все на время. Постепенно восторги начнут затихать. Когда нужно будет помогать реальными делами, они постараются отползти от этой ситуации», — пояснил сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
При этом в Госдуме считают, что Европе нужно сохранять реноме, потому она будет до последнего делать вид, что поддерживает Украину. В беседе с RT депутат Виктор Водолацкий заявил, что европейские лидеры, «даже стоя на эшафоте», будут продолжать разбрасываться заявлениями о необходимости поддержки Киева.
«Ряд европейских стран завязан с Америкой очень жесткими кредитными обязательствами, и Трамп их заставит не голосовать за те или иные действия. Поэтому у Макрона и его сумасшедших сотоварищей останется небольшое количество (поддерживающих их стран. — прим.ред.), но они в любом случае будут продолжать накачивать и говорить Зеленскому: «Ты не сдавайся, ты лучший», — пояснил парламентарий.
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