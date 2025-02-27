Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина

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В результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, еще один пострадал. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Взрывное устройство, сброшенное с БПЛА, попало в автомобиль, что привело к смерти водителя до прибытия медиков. Второй пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, спины и конечностей — его экстренно доставляют в белгородскую горбольницу №2. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона. Видео происшествия выложили в основном Telegram-канале ВДВ.
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«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего...», — сказал Гладков в оповещении.На месте происшествия работают оперативные службы, уточняющие последствия удара.
Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона. Видео происшествия выложили в основном Telegram-канале ВДВ.
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Мария Моисеева