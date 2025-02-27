Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина

Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

В результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, еще один пострадал. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Взрывное устройство, сброшенное с БПЛА, попало в автомобиль, что привело к смерти водителя до прибытия медиков. Второй пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, спины и конечностей — его экстренно доставляют в белгородскую горбольницу №2. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего...», — сказал Гладков в оповещении.
На месте происшествия работают оперативные службы, уточняющие последствия удара.

Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона. Видео происшествия выложили в основном Telegram-канале ВДВ.

Читайте также:

Путин поздравил силы спецопераций с праздником и отметил их вклад в СВО

«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина

В Приморье отловили нападавшего на лошадей крупного амурского тигра
#пострадавший
#бпла
#соболезнования
#telegram
#Вячеслав Гладков
#сво
Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона
Солдат «Днепра» ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского БПЛА
27 февраля 2025, 01:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

На Ореховском направлении в Запорожской области российский военнослужащий группировки «Днепр» спас пленного бойца ВСУ от атаки украинского дрона. Как сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ, солдат прикрыл собой пленного, когда оператор БПЛА противника направил беспилотник в их сторону.
На опубликованных в Telegram кадрах видно, как двое российских военных конвоируют украинца, а в критический момент один из них толкает пленного на землю и накрывает его своим телом. Дрон, приземлившийся рядом, не сдетонировал, что предотвратило жертвы.

«Сложно представить, что в этот момент ощущал пленный: те, кого он считал побратимами, решили уничтожить его за желание выжить. Те, кого он считал врагами — рисковали собой, чтобы спасти его от смерти», — отметил основной канал ВДВ.


Ранее сообщалось, что «омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области. В своём Telegram-канале военблогер Подоляка написал, что за две недели в окружении территории «главной дороги снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу» уничтожено около 400 единиц техники противника, включая грузовики, бронемашины и системы ПВО.

Читайте также:

Путин поздравил силы спецопераций с праздником и отметил их вклад в СВО

Илон Маск ​сообщил об угрозах смерти в его адрес

Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта
#беспилотник
#дрон
#бпла
#вдв
#всу
#солдат
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил силы спецопераций с праздником и отметил их вклад в СВО
27 февраля 2025, 00:13

Фото: iStock/Tomas Ragina

Президент России Владимир Путин отметил значительный вклад Сил специальных операций (ССО) в продвижение специальной военной операции (СВО) и поздравил бойцов с профессиональным праздником (ежегодно отмечается 27 февраля).
«Желаю вам здоровья и новых достижений в службе. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником вас!», — сказал президент РФ.
В поздравлении с профессиональным праздником глава государства подчеркнул, что бойцы ССО действуют смело и решительно на всех участках фронта, включая линию соприкосновения и тыл противника. Их опыт, подготовка и техническое оснащение позволяют выполнять задачи любой сложности, подтверждая отсутствие «невыполнимых приказов».

Путин напомнил, что с момента создания ССО в их рядах служили закалённые профессионалы, которые в 2014 году оперативно поддержали жителей Крыма и Севастополя. Президент также связал современные подвиги спецназа с традициями героев Великой Отечественной войны, добавив, что ССО уже вписали новые страницы в военную историю России.

Читайте также:

«Омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области

Выяснилось, что США пытались исключить из сделки с Украиной определенные фразы

Трамп заявил о желании США вернуть Украине как можно больше территорий
#подготовка
#владимир путин
#операции
#сво
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области
Военблогер Подоляка сообщил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей
27 февраля 2025, 00:12

Фото: iStock/vadimrysev

Военблогер Юрий Подоляка раскрыл детали операции против группировки ВСУ в Курской области, где российские дроноводы из отряда «Омерзительная восьмёрка» превратили ключевую линию снабжения украинских военных в «дорогу смерти» для ВСУ.
«Курское направление на 26.02.25: Лебедевка, Погребки, Орловка, Новая Сорочина... Это список сел, которые наши части сумели вчера освободить в районе Суджанского выступа ВСУ на Курщине», — отметил блогер.
В своём Telegram-канале Подоляка сообщил, что за две недели в окружении территории «главной дороги снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу» уничтожено около 400 единиц техники противника, включая грузовики, бронемашины и системы ПВО.

«Кстати, большую часть техники подбили ребята из «Омерзительнной 8» (одни из лучших наших дронщиков), которые первыми сумели прорваться к этой дороге своими дронами и уже две недели ведут на ней счет своим победам. А в последние несколько дней, к ним присоединились и другие наши асы, которые и превратили эту дорогу для оккупантов, действительно в дорогу смерти», — гордо заявил Подоляка.


Ранее сообщалось, что RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области. Военкор RT Александр Яремчук опубликовал видео из освобожденного села, где российские военные из 1-го батальона 9-го полка, закрепившись на позиции, водрузили флаг России.

Читайте также:

Выяснилось, что США пытались исключить из сделки с Украиной определенные фразы

Трамп заявил о желании США вернуть Украине как можно больше территорий

«Окончательно ушел в отрыв»: Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон
#военные
#курское направление
#блогер
#telegram
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выяснилось, что США пытались исключить из сделки с Украиной определенные фразы
NYT: США пытались исключить из сделки с Украиной фразы о гарантиях безопасности
26 февраля 2025, 23:42

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация Дональда Трампа пыталась исключить положения о гарантиях безопасности из соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на украинского чиновника.
Вашингтон настаивал, что формулировки о безопасности выходят за рамки договорённостей о ресурсах. В итоговом документе, по данным издания, эти пункты остались размытыми, без конкретных обязательств США.

Ранее Трамп заявил, что США не планируют предоставлять Украине значимые гарантии защиты, перекладывая эту ответственность на Европу. При этом позже президент США отметил, что Америка постарается вернуть Украине «как можно больше» по результату мирных договоренностей между Москвой и Киевом.

Читайте также:

«Окончательно ушел в отрыв»: Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон

Кулинаров из КНР и Индии пригласят в Казань на турнир поваров имени Ахметзянова

«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей
#сша
#соглашения
#администрация
#трамп
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил о желании США вернуть Украине как можно больше территорий
Трамп: Мы стремимся к тому, чтобы Украина вернула себе «как можно больше»
26 февраля 2025, 23:28

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация США намерена добиться договорённостей между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. При этом Америка постарается помочь Киеву вернуть как можно больше территорий. Об этом заявил президент Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета, подчеркнув, что прекращение гибели людей является приоритетом.
«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины — мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — объяснил лидер США, не уточняя, какие именно территории могут перейти к Украине.
По словам Трампа, предыдущая администрация не вела диалог с Владимиром Путиным, но сейчас Вашингтон готов к активным действиям.

«Мы считаем, что это очень важно и станет большим достижением, поскольку ничего не предпринималось до прихода действующей администрации. Они не говорили с президентом Путиным два года», — объяснил Трамп.
12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного решения.

Как сообщили в Кремле, американский лидер выступил за скорейшее прекращение боевых действий, а российский президент акцентировал необходимость устранения причин конфликта. Оба согласились, что долгосрочное урегулирование возможно только через переговоры.

Читайте также:

RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области

«Окончательно ушел в отрыв»: Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон

Психолог рассказала, почему нельзя применять физическую силу при воспитании детей
#сша
#дональд трамп
#администрация
#путин
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате