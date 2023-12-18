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ВВК признала ограниченно годным безногого экс-бойца батальона «Ахмат»

18 декабря 2023, 16:17
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военно-врачебная комиссия признала «годным к военной службе с ограничениями» военного, который потерял одну ногу при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации, вторая нога его также сильно повреждена. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
летом прошлого года. Он записался в батальон «Ахмат». В сентябре текущего года военный дважды попал под минометный обстрел. В первый раз он получил легкое ранение глаза, однако во второй раз ему сильно повредило ноги осколками.

В госпитале в Ростове-на-Дону ему оформила справку о ранении, но на руки документ не отдали. Далее мужчину отправили в Москву в военный госпиталь имени Бурденко, где ему ампутировали голень левой ноги. Вторая нога также сильна была повреждена, однако ее удалось сохранить.

В середине декабря ВВК поставила лишившемуся ноги военному категорию B (ограниченно годен к военной службе).

Уточняется, что мужчина может передвигаться только с помощью инвалидной коляски или на протезах. Он по-прежнему находится в госпитале и пытается оспорить решение комиссии.

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ВСУ готовятся к очередным наступательным действиям
Тарнавский: мы готовим резервы для дальнейших масштабных действий ВСУ
18 декабря 2023, 16:31

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ испытывают трудности с личным составом, однако готовят дополнительные резервы для проведения неких масштабных наступательных действий в будущем. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с изданием Reuters.
«На некоторых участках мы перешли к обороне, а на некоторых продолжаем наступательные действия – маневром, огнем и продвижением вперед. И мы готовим резервы для наших дальнейших масштабных действий», — заявил Тарнавский.

Он отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о возможном отдыхе бойцов ВСУ. По его словам, они «не свежие, не отдохнувшие».
При этом, по словам Тарнавского, украинское командование надеется на передачу истребителей F-16. Он уверен, что при наличии у ВСУ этих истребителей, ситуация на поле боя станет совершенно иной. 

«F-16 — это как Мерседес по сравнению с Запорожцем», - заключил он.

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ВСУ рассказали, из-за чего прекратили наступление
Тарнавский: ВСУ испытывают нехватку снарядов и сокращают масштаб операций
18 декабря 2023, 15:47

Фото: iStock/Irina Piskova

ВСУ вынуждены сократить масштаб наступления из-за нехватки вооружения. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с изданием Reuters.
По его словам, ВСУ пришлось сократить масштаб ряда операций из-за снижения помощи от союзников Украины. Кроме того, украинская армия испытывает сложности с личным составом, который несет службу на передовой. Тарнавский назвал этих бойцов уже «не такими свежими». 
 
Командование ВСУ вынуждено заниматься перепланировкой задач, которые ставятся перед бойцами, так как их нечем обеспечивать, в связи с нехваткой ресурсов, например, боеприпасов с постсоветскими снарядами, заключил командующий украинской группировкой. 

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#всу
#украина
#россия
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#сша
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Минобороны: ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины
18 декабря 2023, 15:08

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные нанесли комбинированный удар по позициям противника в районе населённого пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике. В результате огневое поражение было нанесено командно-наблюдательному пункту Национальной гвардии Украины.
По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, удар наносился с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. В результате командно-наблюдательный пункт 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины был уничтожен.

Всего при помощи координированных ударов Вооруженными силами РФ были поражены живая сила и боевая техника противника в 113 районах. На Купянском направлении российские бойцы отразили 10 атак подразделений ВСУ. Суточные потери украинской стороны в этом районе составили свыше 60 человек. Кроме живой силы противника, российские военные уничтожили несколько единиц техники, в том числе танк Leopard и три БМП.

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Залужный не стал отвечать о возможности контрнаступления ВСУ в 2024 году
18 декабря 2023, 15:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос о возможности контрнаступления ВСУ в 2024 году.
«Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае», - так Залужный ответил на вопрос о возможном контрнаступлении ВСУ в следующем году.

Также, по его словам, ситуация на линии соприкосновения для ВСУ не «не является патовой».

Залужный также раскритиковал президента Владимира Зеленского за массовое увольнение военкомов, которое произошло летом 2023 года. По его словам, это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет.


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Украинский пленный рассказал, как прошел «медкомиссию» всего из одного врача
Украинский пленный заявил, что его медкомиссия состояла только из одного ЛОРа
18 декабря 2023, 14:17

Фото: istock / Prostock-Studio

Оказавшийся в российском плену украинский военнослужащий Александр Дьяков рассказал РИА Новости, что прошел медкомиссию только из одного врача.

«Я приехал в Киевский военкомат, мне дали 200 вопросов, я на них ответил, и мне сказали, что я годен. Потом меня в час дня повезли в Измаил на медкомиссию. Я прошел «ухо-горло-нос» (оториноларинголога), и все, больше ничего не проходил. И мне написали, что я годен», — поделился военный. 
После этого мужчину отправили в Одессу, откуда 21 апреля его направили на прохождение военной подготовки. 

Дьяков попал в плен на Запорожском направлении. Он заявил, что больше не хочет возвращаться  

«Я не хочу возвращаться на Украину, потому что меня опять заберут на передовую», — сказал Дьяков.
Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что в зоне СВО из-за некомпетентности украинского командования гибнет до 90% мобилизованных украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«От 80% до 90%, что ты не вернёшься»: в США раскрыли процент потерь среди ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: потери ВСУ достигают 90%
18 декабря 2023, 13:17

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Из-за некомпетентности командования Украины и стран Запада в зоне проведения российской спецоперации гибнет до 90% мобилизованных украинцев. Такие данные привел отставной американский морпех, разведчик, военный аналитик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Представьте, вы идёте в Конгресс: и вам говорят: «Мы отдали вам все эти деньги, вы создали четыре армии. Где же они? Что же, 80-90% процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80% до 90% что ты не вернёшься», – сказал Риттер.

По его словам, если бы такой процент потерь был бы среди американских военных, командование ВС США уже давно было бы отправлено под суд. Таким образом, Риттер объясняет, что гибнет огромное число украинских граждан. Он считает, что все в Вооружённых силах США должны быть уволены за некомпетентные действия, которые привели к таким ужасающим последствиям.

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Классный руководитель рассказала о бойце, оставившем послание на камне
18 декабря 2023, 12:30

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Боец ВС РФ Роман Рудаков, который оставил прощальное послание на стене дома в Марьинке, со школы заботился о брате, который имеет проблемы со здоровьем. О семье Рудакова рассказала его классный руководитель.
Молодой человек воспитывался в дружной, но небогатой семье, однако всегда был опрятно одет. Глава семейства не мог работать по состоянию здоровья, и маме помогал Роман.

«Говорю с вами, и слезы душат, учитывая их ситуацию в семье. Рома в те страшные минуты боя, когда по ним били со всех сторон из автоматов и закидывали гранами, думал не о своей боли, не о смерти, а о своих близких: маме, брате, сестре. Как и все предыдущие годы», - сказала учитель в беседе с «МК».
 
Роману Рудакову на момент гибели было неполных 22 года, он родился и жил в городе Батайске Ростовской области. За три месяца до получения повестки он был демобилизован из армии.

Напомним, во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов.

На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате. Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.

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Два «Авангарда» затопят всю Англию: Баранец раскрыл способности нового ракетного комплекса
Обозреватель Баранец объяснил, почему Запад не сможет противостоять «Авангарду»
18 декабря 2023, 12:25

Фото: IStock/vadimrysev

Западным странам следует обратить внимание на перевооружение российской армии на ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщают британские СМИ. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил «Радио 1», почему боевой блок уникальный в своём роде.
По словам военного эксперта, боевой блок запускается с помощью баллистической ракеты, сам он разгоняется до «сумасшедшей» скорости – 28 Махов.
«Сегодня нет в мире таких ракетных блоков, которые летели бы со скоростью 28 Махов – это почти 10 километров в секунду. Такая скорость не позволяет даже самым мощным американским компьютерам перехватить и засечь его. Он сводит с ума радары, потому что они не могут в него прицелиться», — отметил Виктор Баранец.
Специалист подчеркнул, что мощность боевой головки может составлять от 800 килотонн до двух мегатонн.
«Специалисты говорят, что для затопления Англии нужно запустить всего лишь два “Авангарда”», — добавил собеседник.
Напомним, о том, что данный ракетный комплекс не имеет аналогов в мире, заявлял и российский лидер Владимир Путин. Он упомянул комплекс ещё в марте 2018 года, выступая перед Федеральным собранием.

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#скорость
#комплекс
#ракеты
#виктор баранец
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Мурашко: ВСУ специально атакуют медицинские объекты в новых регионах РФ
18 декабря 2023, 12:03

Фото: сайт Кремля

ВСУ целенаправленно наносят удары по медицинским объектам в новых регионах России. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Украины.
«Атаки на медицинские объекты весь этот период продолжаются. Медицинские здания, в том числе те, которые уже были отремонтированы, также повторно подвергаются налетам, причём это целенаправленно, (ВСУ – ред.) прекрасно знают, что это медицинские организации», - заявил Мурашко.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области. Отмечается, что погибли два мирных жителя. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны.

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#губернатор
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