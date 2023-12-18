ВВК признала ограниченно годным безногого экс-бойца батальона «Ахмат»

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Военно-врачебная комиссия признала «годным к военной службе с ограничениями» военного, который потерял одну ногу при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации, вторая нога его также сильно повреждена. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
летом прошлого года. Он записался в батальон «Ахмат». В сентябре текущего года военный дважды попал под минометный обстрел. В первый раз он получил легкое ранение глаза, однако во второй раз ему сильно повредило ноги осколками.
В госпитале в Ростове-на-Дону ему оформила справку о ранении, но на руки документ не отдали. Далее мужчину отправили в Москву в военный госпиталь имени Бурденко, где ему ампутировали голень левой ноги. Вторая нога также сильна была повреждена, однако ее удалось сохранить.
В середине декабря ВВК поставила лишившемуся ноги военному категорию B (ограниченно годен к военной службе).
Уточняется, что мужчина может передвигаться только с помощью инвалидной коляски или на протезах. Он по-прежнему находится в госпитале и пытается оспорить решение комиссии.
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В госпитале в Ростове-на-Дону ему оформила справку о ранении, но на руки документ не отдали. Далее мужчину отправили в Москву в военный госпиталь имени Бурденко, где ему ампутировали голень левой ноги. Вторая нога также сильна была повреждена, однако ее удалось сохранить.
Уточняется, что мужчина может передвигаться только с помощью инвалидной коляски или на протезах. Он по-прежнему находится в госпитале и пытается оспорить решение комиссии.
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Элина Позднякова