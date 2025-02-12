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Французская оружейная компания обанкротилась после срыва контракта с Украиной по СВО

AFP: Verney-Carron стала банкротом после срыва контракта на поставки оружия ВСУ
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Французская оружейная компания Verney-Carron, известная производством охотничьих ружей, инициировала процедуру банкротства после срыва контракта на поставки вооружения Вооружённым силам Украины.
По данным Agence France-Presse (AFP), контракт на 36 млн евро, предполагавший поставку 10 тыс. карабинов, 2 тыс. снайперских винтовок и 400 гранатомётов, так и не был подтверждён.

За последние годы Verney-Carron накопила убытки в 4,54 млн евро при годовом обороте 5,45 млн.



Основной акционер Cybergun (65% акций), вложивший 12 млн евро, запросил приостановку торгов своими акциями до четверга.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости усиленной подготовки священников, работающих в зоне СВО, для противодействия неоязыческим настроениям среди военнослужащих.

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Глава Минобороны Польши сказал украинцам призывного возраста уйти на родину воевать
Косиняк-Камыш: Украинцы призывного возраста должны пойти воевать за родину
12 февраля 2025, 02:21

Фото: iStock/Olena_Z

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны вернуться на родину для участия в обороне страны.
В эфире радиостанции RadioZET он подтвердил эту позицию, кратко ответив «конечно, естественно» на вопрос ведущего о необходимости их возвращения.

«Те, которые находятся в призывном возрасте», — подчеркнул он.
В конце января кандидат в президенты Польши предлагал лишить украинцев детских пособий.

7 февраля стало известно, что польский порт вынудили убрать из своей акватории российский танкер. Решение было принято директором Морского управления Гдыни, так как судно «угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации». На выполнение решения порту дано три месяца.

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Патриарх Кирилл призвал готовить священников бороться с неоязычеством в зоне СВО
12 февраля 2025, 00:17

Фото: iStock/dimid_86

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости усиленной подготовки священников, работающих в зоне СВО, для противодействия неоязыческим настроениям среди военнослужащих.
В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, он отметил, что церковные учёные разработали пособия и исследования по борьбе с неоязычеством.

«Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений, в последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу», — сказал Патриарх.
Он предложил проводить для священников краткосрочные курсы или семинары перед командировками в зону боевых действий, чтобы «полностью предотвратить влияние псевдорелигиозных заблуждений».

По словам Кирилла, некоторые священники уже успешно убеждали военных отказаться от неоязыческих практик. Однако системный подход, включающий обучение, позволит эффективнее противостоять этому явлению.

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Бойцы «Тигра» нанесли удар по ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова
11 февраля 2025, 22:46

Сергей Ефремов (Фото: Правительство Приморского края)

Бойцы отряда «Тигр» нанесли удар по украинским боевикам за погибшего на курском направлении вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Олег Кожемяко.
«Боевая работа «Тигров» – в память о командире и павших товарищах», — сказано в публикации чиновника.
«Тигры» подписали снаряды: «...за «Лешего»; «...за пацанов»; «От «Тигра» за брата — «Кубинца»; «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова».

За вклад в службу Ефремов награжден званиями «Героя ДНР», а также «Героя Приморского края», Георгиевским крестом и другими наградами.

Ефремов вновь возглавил «Тигров» в 2024 году, а также был их первым командиром.

Ранее сообщалось, как бойцы ВС РФ «похоронили» боевиков ВСУ.

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Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ
11 февраля 2025, 22:28

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram*/_agentgirl_)

Штраф за дискредитацию ВС РФ обжаловала блогер Анастасия Ивлеева, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.
«Поступила жалоба Анастасии Ивлеевой…» — прокомментировали в суде.
Весной прошлого года Ивлееву оштрафовали по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

Тогда в рамках судебного разбирательства выяснилось, что блогер опубликовала в соцсетях пост с негативным отношением к спецоперации и таким образом «осуществила дискредитацию».

Вину Ивлеева не признала и на заседании не присутствовала. Сторона защиты просила прекратить дело за истечением срока давности и отсутствия состава преступления.

Ранее сообщалось, что спасло Ивлееву после «голой» вечеринки.

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В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа «12 стульев» на его слова про обмен землями
Депутат Госдумы Ивлев заочно ответил Зеленскому фразой из романа «12 стульев»
11 февраля 2025, 21:49

Фото: istockphoto/ANGHI

Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев ответил Владимиру Зеленскому на его слова про возможный обмен землями фразой из романа «Двенадцать стульев». Слова российского парламентария приводит РИА Новости.
«Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — прокомментировал депутат.
Ивлев резюмировал, что российская сторона не торгует своими территориями и не меняет их. Более того, Россия не раз освобождала свои территории от поляков, шведов «и прочей фашистской нечисти», заключил депутат ГД.

Ранее в МИД России раскрыли, что пытается скрыть Зеленский.

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