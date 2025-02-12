Французская оружейная компания обанкротилась после срыва контракта с Украиной по СВО

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Французская оружейная компания Verney-Carron, известная производством охотничьих ружей, инициировала процедуру банкротства после срыва контракта на поставки вооружения Вооружённым силам Украины.
По данным Agence France-Presse (AFP), контракт на 36 млн евро, предполагавший поставку 10 тыс. карабинов, 2 тыс. снайперских винтовок и 400 гранатомётов, так и не был подтверждён.
За последние годы Verney-Carron накопила убытки в 4,54 млн евро при годовом обороте 5,45 млн.
Основной акционер Cybergun (65% акций), вложивший 12 млн евро, запросил приостановку торгов своими акциями до четверга.
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости усиленной подготовки священников, работающих в зоне СВО, для противодействия неоязыческим настроениям среди военнослужащих.
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За последние годы Verney-Carron накопила убытки в 4,54 млн евро при годовом обороте 5,45 млн.
Основной акционер Cybergun (65% акций), вложивший 12 млн евро, запросил приостановку торгов своими акциями до четверга.
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости усиленной подготовки священников, работающих в зоне СВО, для противодействия неоязыческим настроениям среди военнослужащих.
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Мария Моисеева