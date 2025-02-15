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Россия продолжает наступательные действия, в то время как Украина теряет свои позиции. Российские войска продвигаются на Угледарском и Покровском направлениях, укрепляя контроль над стратегическими пунктами. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Ночная атака беспилотников 15 февраля
Согласно информации Министерства обороны России, в ночь на 15 февраля системы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников. Сообщается, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать четыре российских региона.
Итак, в небе над Волгоградской областью было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов, а над Калужской областью — 12. Кроме того, в Ростовской области было ликвидировано девять дронов, а в Саратовской области — два. Информация о повреждениях инфраструктуры и пострадавших отсутствует.
Атака на Чернобыльскую АЭС
В ночь с 14 на 15 февраля украинский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по саркофагу, который скрывает разрушенный энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Дрон пробил небольшое отверстие в крыше, но не вызвал возгорания. Уровень радиации остаётся в пределах нормы.
Специалисты полагают, что этот инцидент — это провокация со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
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Курская область
В посёлке Свердликово российские военные завершают операции по зачистке территории. В то же время в Черкасской Конопельке штурмовики вытесняют противника из лесных массивов, окружающих село. Российские военные смогли оттеснить Вооружённые силы Украины с нескольких позиций в районе Погребков. Также войска РФ продвигаются в северо-западном направлении от Гуево.
Ракетные войска России нанесли удар по скоплению личного состава 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничных районах Сумской области. В результате атаки было уничтожено более 65 военнослужащих противника.
Угледарское направление
Министерство обороны официально подтвердило, что населённый пункт Дачное теперь находится под контролем. Это важное достижение в стратегическом плане, которое позволяет развивать последующие наступления.
После освобождения Дачного российские войска начали продвигаться вглубь позиций ВСУ. В настоящее время линия соприкосновения проходит через село Улаклы, где продолжаются боевые действия. Началась активная работа по наступлению на Константинополь с двух направлений: с юга и с севера, от Андреевки, где украинские войска продолжают удерживать западные окраины.
В данный момент российские военные ведут боевые действия в районе Андреевки, и взятие этого населённого пункта может повлиять на ход операции. Если российские военные смогут закрепиться в Андреевке, то Улаклы и Константинополь окажутся в оперативном окружении.
Покровское направление
В результате боевых операций, проведённых Вооружёнными силами Российской Федерации, было освобождено село Зелёное Поле. Были заняты новые территории, а также нанесены удары по важным объектам, принадлежащим Вооружённым силам Украины. В данный момент продолжается продвижение в направлении Преображенки. Кроме того, ведётся обстрел позиций ВСУ в Троицком. Этот населённый пункт расположен недалеко от административной границы с Днепропетровской областью, что делает его стратегически важным.
На линии фронта продолжаются ожесточённые бои за Успеновку. В то же время украинские войска накапливают силы западнее Новоалександровки, готовясь к возможной контратаке.
Донецкое направление
В районе Торецка продолжаются боевые столкновения. Российские штурмовые отряды ведут бои в городской черте, вытесняя противника из укреплённых позиций. В Часов Яре российские войска продолжают продвигаться в пределах города, разрушая последние опорные пункты ВСУ.
Помимо этого, Вооружённые силы Российской Федерации продолжают продвигаться к северу от города, создавая базу для потенциального наступления на Миньковку. На северском направлении в Белогоровке российские военные заняли значительную часть городской территории, в то время как украинские силы были вынуждены отступить к меловому карьеру.
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