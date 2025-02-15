Теснение ВСУ В Курской области, взятие под контроль посёлка Свердликово и села Зелёное Поле: последние новости СВО на 15 февраля

Россия продолжает наступательные действия, в то время как Украина теряет свои позиции. Российские войска продвигаются на Угледарском и Покровском направлениях, укрепляя контроль над стратегическими пунктами. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».