Взрыв произошел в почтовом терминале Киева, мужчина отправил боеприпасы
В Киеве на почтовом сортировочном центре произошёл взрыв из-за того, что мужчина отправил знакомому боеприпасы для беспилотника. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, задержали 35-летнего злоумышленника, который незаконно приобрёл и передал взрывные устройства своему знакомому в Киев. Ему предъявили обвинение в незаконном обращении с боеприпасами — максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Инцидент, который первоначально расследовался как теракт, переквалифицировали в «незаконное обращение с боеприпасами». Взрыв прогремел 5 июня. В результате погиб 58-летний сотрудник центра, ещё двое пострадали.
На Украине неконтролируемый оборот оружия остаётся острой проблемой, усугубившейся после начала массовой раздачи оружия населению в феврале 2022 года. По оценкам, сейчас у граждан находится несколько миллионов единиц неучтённого оружия. Глава МВД Игорь Клименко ранее заявлял о росте связанных с оружием преступлений.
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