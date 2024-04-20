На Украине раскрыли меры «стимулирования» уклонистов

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Многие административные услуги в Украине больше не будут доступны без предъявления военного билета. Такое заявление сделал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська, сообщает РБК.
По его словам, правительство создает стимулы для уклонистов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от военного конфликта. В то же время политик добавил, что доверие населения к ВСУ не утрачено.
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«Государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет. Правила одинаковы для всех и мы обеспечиваем их выполнение», – заявил Малюська.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от военного конфликта. В то же время политик добавил, что доверие населения к ВСУ не утрачено.
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Александр Климов