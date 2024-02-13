Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Взрывы прозвучали на территории Одессы

Взрывы прозвучали на территории Одессы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
13 февраля 2024, 16:38
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Одессе прозвучала серия взрывов. По данным местных пабликов, в городе звучит воздушная тревога.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, предупреждения об угрозе с воздуха звучат в Одесской и Николаевской областях. По информации издания «Страна.ua», в городе работают системы противовоздушной обороны. О пострадавших либо о разрушениях в результате взрывов информации не поступало.

Ранее сообщалось, что ночью взрывы гремели в Днепропетровске и области. В результате серьёзные повреждения получила одна из теплоэлектростанций. Она полностью прекратила выработку электричества, так как оборудованию предприятия был нанесён ущерб. Также сообщалось о значительном ущербе городу, нанесённому украинской ПВО в попытках предотвратить атаки российских ракет.

Читайте также:

В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция

МО РФ: Российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными боеприпасами

Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
#взрывы
#онлайн
#предприятия
#ущерб
#пво
#одесса
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
Медведчук: В 2022 году меня обменяли на десятерых иностранных наёмников
13 февраля 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» рассказал, что в 2022 году Украина обменяла его на десятерых иностранных наёмников, об этом он сообщил в интервью для Omerta.
«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка», — заявил Медведчук.

По его словам, в списках на обмен также были боевики «Азова»* и другие украинские военные.

Медведчука передали российской стороне в 2022 году в рамках обмена пленными. В 2023 году ​киевский режим лишил его украинского гражданства.

Читайте также:

«Скупает недвижимость и готовится бежать»: На Украине раскрыли план Зеленского

Медведчук: Украинцев спасёт только выбор в пользу России

Медведчук: Зеленский потерпел крах из-за перехода на нацистскую идеологию

*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
#украина
#плен
#политика
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дорого заплатит»: В США раскрыли, что ждёт Зеленского после увольнения Залужного
Atlantic: Зеленский дорого заплатит, если Сырский не оправдает его надежд
13 февраля 2024, 16:29

Украинский лидер Владимир Зеленский ждёт изменения ситуации на линии боевого соприкосновения после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского, об этом сообщили в американском издании The Atlantic.
«Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением. Любой признак того, что его военные усилия терпят неудачу в результате смещения Залужного, приведет к политическим последствиям», — пишет автор статьи.

В Atlantic подчеркнули, что после отставки с поста главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный сможет составить политическую конкуренцию для действующего президента Зеленского. Помимо этого, он сможет заручиться поддержкой украинцев, критикуя провалы на полях СВО после назначения нового главкома.

Журналист отметил, что непрекращающаяся череда провалов украинской армии также может послужить поводом к уменьшению западной помощи.

Читайте также:

«Страна»: Залужный может пойти в политику после отставки

«Сольют из жизни»: Посол Мирошник заявил, что Залужного могут устранить физически

Экс-замминистра Тука: Сырский проведет опасные для ВСУ операции из-за Зеленского
#валерий залужный
#владимир зеленский
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский запретил разглашать информацию о потерях ВСУ в Селидово, заявила Симоньян
Симоньян: Сырский запретил разглашать потери ВСУ в Селидово
13 февраля 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию об украинских потерях при российском ударе по тренировочному лагерю в Селидово. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ.

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что в момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку. В публикации сообщается, что на территории военного объекта продолжается детонация боеприпасов. Точное количество убитых и раненых украинских военных неизвестно.

Читайте также:

«Продвигаются ежедневно»: В Германии ужаснулись успехами российской армии

В Запорожской области сбили украинский самолёт

Авиация ВС РФ ликвидировала пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении
#человек
#telegram
#всу
#учения
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Продвигаются ежедневно»: В Германии ужаснулись успехами российской армии
Welt: Российские военные ежедневно продвигаются вперёд на полях СВО
13 февраля 2024, 15:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные ежедневно идут вперёд по всей линии боевого соприкосновения, об этом сообщил Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого издания Welt.
«Я могу сказать, что давление со стороны русских колоссально. Русские ежедневно идут вперед: иногда на пару десятков метров, иногда на пару сотен, а иногда на один или два километра», — прокомментировал ситуацию Ваннер.

По его словам, Вооружённые силы Украины столкнулись с мощной нехваткой боеприпасов и вооружения, в то время как российская армия подобных трудностей не испытывает. Напротив, Москва не прекращает улучшать свой оборонно-промышленный комплекс, снабжая солдат всё более современным и мощным оружием.

Читайте также:

ВС РФ нанесли удар по украинскому полигону Селидово во время построения пехоты

Минобороны: В Белгородской и Брянской областях сбили четыре беспилотника ВСУ

Рогов: ВС РФ ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне СВО
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полторы тысячи солдат ВСУ попали под ракетный удар при построении на полигоне Селидово
ВС РФ нанесли удар по украинскому полигону Селидово во время построения пехоты
13 февраля 2024, 15:21

Фото: istockphoto/bpawesome

Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ.
Тедеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что в момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку. В публикации сообщается, что на территории военного объекта продолжается детонация боеприпасов. Точное количество убитых и раненых украинских военных неизвестно.

Въезд и выезд из Селидово в настоящее время закрыт. Сотрудники СБУ ведут активный поиск наводчиков и координаторов ракетного огня. Авторы телеграм-канала напоминают об атаке на офицерский состав 128-й ОГШБр, который был накрыт примерно таким же образом в Запорожской области.

Читайте также:

В Запорожской области сбили украинский самолёт

Авиация ВС РФ ликвидировала пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении

Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне спецоперации
#учения
#сотрудники
#сбу
#всу
#удар
#ракета
#полигон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Режиссер «Ералаша» Белостоцкий, осужденный за педофилию, спасает жизни на СВО
Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий стал фельдшером на СВО
13 февраля 2024, 15:14

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный на 14 лет за совращение 13-летнего мальчика, рассказал, что в зоне спецоперации занимается сохранением жизни военных. Его словам передает MSK1.RU
По словам Белостоцкого, он отправился на спецоперацию из колонии. Туда приехали представители Минобороны, и он заключил контракт на военную службу.

«В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, "Док", говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно. Я, скорее, фельдшер: в свое время не доучился до конца в мединституте», — рассказал Белостоцкий.

Он отметил, что испытывает радость от того, что снова может быть полезным. А это чувство, по его словам, с лихвой компенсирует все тяготы военной службы и возможные риски.

5 декабря стало известно, что экс-режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправлен в зону СВО. Об MSK1.RU сообщила его сестра. Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный 14-летний срок сократили вдвое. По словам сестры, он подписал контракт с Минобороны в октябре и сейчас редко выходит на связь.

Читайте также:

Режиссеру «Ералаша» сократили срок в колонии за педофилию

Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей интимными фото малолетней дочери

На Урале поймали педофила, насиловавшего дочь сожительницы шесть лет
#контракт
#сво
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Запорожской области сбили украинский самолёт
Рогов: ВС РФ сбили под Работино украинский самолёт
13 февраля 2024, 14:13

Фото: iStock/vovashevchuk

Российские военные под Работино сбили украинский самолёт, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника», — прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, воздушную цель удалось ликвидировать при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Рогов также рассказал, что впервые сбить вражеский самолёт с помощью ПТУР удалось российской стороне ещё в 2014 году. Тогда ополченец из Запорожья с позывным «Кирпич» уничтожил самолёт Вооружённых сил Украины, пролетавший над территорией Донбасса.

Читайте также:

Российские специалисты получили для изучения редкие БПЛА и оборудование ВСУ

Российская авиация уничтожила пункт управления ВСУ на Донецком направлении

Жительница Авдеевки преодолела линию столкновения, чтобы попасть в Донецк
#вс рф
#всу
#сво
#самолет
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской и Брянской областях отразили атаку украинских беспилотников
Минобороны: В Белгородской и Брянской областях сбили четыре беспилотника ВСУ
13 февраля 2024, 13:35

Фото: iStock/sommersby

Российская система противовоздушной обороны сбила четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - рассказали в Минобороны.

Таким образом, сразу три вражеских беспилотника были сбиты в небе над Белгородской область. Еще один украинский дрон ликвидировали в Брянской области.

Не имея возможности добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, украинские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

Читайте также:

Стали известны подробности о последствиях работы системы ПВО в Белгородской области

Рогов предупредил о возможной провокации ВСУ в Крыму из-за появления дронов Global Hawk

Дрон ВСУ атаковал российский регион
#дрон
#бпла
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ завладели редкими дронами ВСУ и передали их на изучение специалистам
Российские специалисты получили для изучения редкие БПЛА и оборудование ВСУ
13 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/abriendomundo

Бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении завладели редкими видами украинских беспилотников и передали их специалистам для дальнейшего изучения. Об этом передает РИА Новости.
В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — рассказал собеседник.

Он добавил, что к российским специалистам также попало приспособление для сброса снарядов, которое обладает четырьмя слотами. Благодаря такой модернизации дрон становится пригодным для многоразового использования и может переносить четыре взрывных устройства.

В настоящее время российские специалисты изучают конструкцию вражеских беспилотников, чтобы выработать стратегию эффективного противодействия.

Читайте также:

Авиация ВС РФ ликвидировала пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении

Жительница Авдеевки пробиралась три дня через линию фронта в Донецк

Украинские женщины пополнили 12-ю спецбригаду «Азов»* на Кременском направлении

* Запрещенная в России экстремистская организация.
#дрон
#бпла
#специалисты
#дроны
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф