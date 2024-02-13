Взрывы прозвучали на территории Одессы

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В Одессе прозвучала серия взрывов. По данным местных пабликов, в городе звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что ночью взрывы гремели в Днепропетровске и области. В результате серьёзные повреждения получила одна из теплоэлектростанций. Она полностью прекратила выработку электричества, так как оборудованию предприятия был нанесён ущерб. Также сообщалось о значительном ущербе городу, нанесённому украинской ПВО в попытках предотвратить атаки российских ракет.
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Александр Бойцов