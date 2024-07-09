Взрывы прогремели в Николаевской области Украины

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В Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
По данным онлайн-карты министерства транспортной трансформации Украины, с 00:11 по московскому времени в области звучит сигнал воздушной тревоги. На фоне него прогремел взрыв.
Ранее сообщалось, что взрывы также раздаются в Белгороде. На фоне объявленной около 23:30 ракетной опасности прогремела серия взрывов. В городе наблюдается скопление машин скорой помощи, на местах находятся сотрудники спасательных служб.
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Анастасия Чинкова