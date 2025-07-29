Дрозденко: В Кингисеппском районе Ленобласти сбили беспилотник
БПЛА ВСУ уничтожен на территории Кингисеппского района Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Глава области подтвердил отсутствие пострадавших и разрушений в результате инцидента. Эта информация поступила в 03:37 (мск), при этом еще в 03:23 (мск) мирных жителей предупредили, что в воздушном пространстве юго-западных районов Ленинградской области объявлена опасность БПЛА.
Напомним, что в ночь с 28 на 29 июля ВСУ также атаковали Ростовскую область. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщают о ночной атаке беспилотников. В небе прогремели взрывы, сработала система ПВО. Известно о как минимум одном погибшем. Дрон ВСУ повредил автомобиль, в котором находился мирный житель. Водитель не выжил, его личность на данный момент устанавливается.
Более того, Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Один из беспилотников врезался в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения.
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