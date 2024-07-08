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WarGonzo: ВКС РФ обманными маневрами совершают авиаудары по Украине

08 июля 2024, 12:40
Фото: istockphoto / allanswart

Фото: istockphoto / allanswart

ВКС России изменили тактику ракетных ударов по Украине, сообщили WarGonzo.
Ночью поднимались четыре бомбардировщика, однако пуска ракет не произошло. Это был отвлекающий манёвр. ВКС РФ неожиданно изменили тактику и нанесли ракетный удар не ночью, как это было раньше, а днём.

«По информации украинского сегмента, три самолёта Ту-22М3 выпустили ракеты из района Миллерово — максимально близко к зоне проведения специальной военной операции. Это было сделано для того, чтобы у украинской системы противовоздушной обороны было меньше времени на подготовку к атаке», — сообщали в издании.



Другие источники сообщают, что атака является комбинированной. Она включает в себя запуск крылатых ракет с кораблей Черноморского флота, бомбардировщиков Ту-95МС и наземных комплексов. Кроме того, в воздух были подняты носители гиперзвуковых «Кинжалов».

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Трофейная выставка техники НАТО «едет» в Челябинск
08 июля 2024, 13:35

Фото: istockphoto / OlyaSolodenko

В Свердловской области началась погрузка трофейной техники НАТО до Челябинска.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации, эти танки будут доставлены на восемь тралов к арене «Трактор» в Челябинске.

«В пятницу, 5 июля, трофейную технику загрузят на восемь тралов. Организованной автоколонной она прибудет к арене «Трактор» в Челябинске», — отметили в ведомстве.

Спецколонна с техникой прибыла 6 июля, а уже в воскресенье начался монтаж экспозиции. Танки и другие образцы военной техники будут установлены на специально подготовленные постаменты для равномерного распределения нагрузки.

В основной части выставки продемонстрируют захваченные в ходе СВО танк Abrams, БТР М113, «Козак», Kirpi, БМП Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие. Ряд площадок будет посвящен трофейным разведывательным и ударным дронам, стрелковому вооружению и символике подразделений. Для посетителей будут проводиться экскурсии.

Выставка трофейной техники в Челябинске пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера и будет открыта для посетителей с 8 по 20 июля.

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#вс рф
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ВС РФ поразили крупную колонну ВСУ
360.ru: уничтожена крупная колонна ВСУ в Сумской области
08 июля 2024, 13:12

Фото: IStock/Irina Piskova

Российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины вечером 7 июля в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Уточняется, что колонна направлялась для усиления направления украинских боевиков. По информации Минобороны, в колонне есть десятки погибших и раненых.

Ранее поступали сведения о том, что армия ВСУ перешла в глубокую оборону в районе Нью-Йорка. Украинская армия предпринимала попытки контратаки на Донецком направлении, но были отброшены назад.

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#армия
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#вс рф
#минобороны
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Лётчик ВКС рассказал, что украинские спецслужбы оформили его семье счёт в банке
08 июля 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российский лётчик, с чьей помощью украинские спецслужбы пытались угнать бомбардировщик Ту-22М3, рассказал, что вербовщики оформили на его семью счёт в банке. Их планировалось вывезти на Украину через Турцию и Молдавию.
Об этом сотрудникам ФСБ рассказал сам пилот Военно-космических сил РФ. Видеозапись беседы показал телеканал «Россия-1». По словам лётчика, с ним на связь вышел представитель украинской военной разведки, который представился как Павло. Сначала он просил раздобыть чертежи и техническую документацию бомбардировщика, а затем предложил угнать самолёт в Молдавию. За содействие ему предлагалось три миллиона долларов и гражданство Италии.

Пилот не повёлся на посулы и не пошёл на сделку с противником, а обратился в ФСБ. Попытка угона боевого самолёта за границу была сорвана. По мнению представителей российских силовых структур, Молдавия была выбрана в качестве конечного пункта маршрута угоняемого самолёта потому, что там украинские спецслужбы «чувствуют себя вольготно». В ФСБ также отметили, что в погоне за «медийным успехом» СБУ часто идёт на обман и шантаж, но пренебрегает элементарной конспирацией, поэтому их попытки проваливаются.

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#рф
#молдавия
#сбу
#самолет
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«Существует угроза»: Военэксперт оценил риски столкновения военной авиации Польши и России
Военэксперт Живов: Польша поднимает свои самолеты для перехвата ракет
08 июля 2024, 12:48

Фото: istockphoto/DancingMan

Польша вместе с союзниками второй раз за сутки подняла в воздух самолеты. Причиной стала, по комментариям вооруженных сил республики, повышенная активность дальней авиации России. Министерство обороны РФ не раз подчёркивало, что полёты самолётов Воздушно-космических сил России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что Польша поднимает свои истребители для перехват ракет, которые могут попасть на их территорию.

«Польша поднимает свои истребители для противоракетной обороны. Допускаются дальнобойные ракеты Х-65, Х-101/Х-555. Самолеты являются одним из средств ПВО — противовоздушной обороны, которая ведется в том числе за счет применения собственной авиации. Если есть у них гипотетическая угроза, что какая-то ракета залетит на территорию, они поднимают самолеты для перехвата», — объяснил эксперт.

Однако никаких рисков потери наших стратегических бомбардировщиков, по мнению эксперта, нет.

«Дальняя авиация не подлетает к границам Польши и Украины. Под дальней авиацией мы подразумеваем три вида стратегических бомбардировщиков — Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС. Они располагают оружием, которое летает на дистанцию до 5 тысяч километров. Соответственно, когда стратегическая авиация поднимается, она просто набирает высоту, запускает ракету и садится обратно на базу базирования. Они не подлетают к воздушному пространству Польши», — сказал военный блогер.

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#истребители
#пво
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ВС РФ поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве
08 июля 2024, 12:17

Фото: istockphoto / RamonCast

Российские военные нанесли ракетный удар по складу на военном заводе «Артём» в Киеве.
По информации от российских силовых структур, был нанесён удар по складу на военном заводе. Об этом сообщает агентство.

«Был прилет в районе завода, сейчас сильный пожар. Это Шевченковский район. (...) Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», — рассказали очевидцы.

Ранее стало известно, что в Киеве прогремели два мощных взрыва. Очевидцы утверждают, что один из взрывов произошёл в районе аэропорта Жуляны.

Незадолго до этого появилась информация о том, что в Сумской области Украины был атакован объект энергетической инфраструктуры. В результате этого несколько населённых пунктов области остались без электричества.

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#пожар
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#удар
#вс рф
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В Киеве прозвучала серия взрывов
08 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto / aapsky

По предварительной информации, в ходе атаки на Киев было выпущено не менее трёх ракет «Кинжал». Об этом пишет «Военная хроника».
По некоторым данным, один из прилётов произошёл на юге или юго-западе города, возможно, в районе аэродрома Жуляны.

В интернете появились фотографии, на которых запечатлён дым после взрывов в Киеве.

«В первой половине дня в международном аэропорту Киева Жуляны произошёл взрыв. Об этом сообщили очевидцы. Также в районе воздушной гавани прогремел очень сильный взрыв, а также прозвучало несколько взрывов в самом Киеве», — говорится в сообщении.

Другой источник информации заявил, что в небе у аэропорта видны взрывы ракет противовоздушной обороны. Также он отметил, что в районе аэропорта активно работает система ПВО.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе.

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#пво
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Пушилин: ВС РФ отодвигают зону боевых действий от Горловки
08 июля 2024, 10:54

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские военные ежедневно продвигаются вперёд, отодвигая линию боевых действий от Горловки.
«Наблюдается методичное продвижение российских войск в плане освобождения ДНР. Так, продвижение происходит на дзержинском (горловском) направлении. ВСУ регулярно обстреливают Горловку. Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате обстрелов», — подчеркнул Денис Пушилин.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населенного пункта Чигари и села Сокол. Также сообщается о переходе под контроль российских военных населенных пунктов Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

Согласно информации военного ведомства, артиллеристы-десантники Тульского гвардейского подразделения Воздушно-десантных войск поддерживали огнем штурмовые группы в течение нескольких часов при освобождении села Раздоловка в Донецкой Народной Республике.

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#новости
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#всу
#вс рф
#денис пушилин
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ВСУ закрепились в глубоком, ВС РФ прорвали оборону на 800 метров в Нью-Йорке: последние новости СВО
08 июля 2024, 10:01

Фото: IStock/Tomas Ragina

Украинская армия предпринимает попытки контратак. ВС РФ заходят вглубь обороны ВСУ в районе Нью-Йорка. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться российским бойцам расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление



ВСУ провели серию атак в районе Глубокого. Украинским войскам удалось зацепиться за окраины населенного пункта. Бои продолжаются в Волчанске, линия боевого соприкосновения остается прежней. Российская армия атакует позиции противника на реке Волчья и в районе Тихого.


Александро-Калиновское направление


По информации портала «Рыбарь», российским войскам удалось расширить зону контроля в Дружбе и Кирово (Пивничном).В районе Нью-Йорка штурмовые группы ВС РФ зашли на 800 метров вглубь обороны ВСУ.


Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ
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Часовоярское направление


ВС РФ продолжают штурмовать восточные окраины Часова Яра. Есть небольшие продвижения. В районе Клещеевки идут встречные бои. Также российские бойцы продвигаются со стороны Калиновки через лесной массив.


Авдеевское направление


Российская армия наступает южнее Новоалександровки и на рубеже Евгеньевка — Восход. Есть тактические успехи.


Донецкое направление


Ожесточенные бои развернулись на окраине Константиновки, ВСУ оказывают серьезное сопротивление, не давая российским войскам продвинуться в населенном пункте. Контратаковали ВСУ в районе Парасковиевки, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Успеха достичь не удалось, все попытки атак были отражены.
В Невельском без изменений, украинский гарнизон прочно держится за свои позиции.


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#армия
#сво
#всу
#вс рф
#сводкасво
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Российский десантник штурмовал занятую ВСУ квартиру в Часовом Яре через балкон
08 июля 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Leestat

Российский десантник в Часовом Яре применил цирковой трюк, штурмуя захваченную ВСУ квартиру в многоэтажном доме. Он положил доску между двумя полуразрушенными балконами и по ней пробрался в помещение, на ходу ведя огонь по противнику.
Видеозапись находчивых и отважных действий бойца 98-й воздушно-десантной дивизии опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что снятая с петель дверь, которую российский военный положил между остатками балконов, ничем не закреплена и вибрирует при каждом шаге. Боец пробует её на прочность, прежде чем поставить ногу.

Добравшись до окна соседней квартиры, десантник открывает огонь по солдатам ВСУ, явно не ожидавшим атаки со стороны окна. Смелость и находчивость помогла российскому бойцу одержать верх над противником.






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#часов яр
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