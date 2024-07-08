WarGonzo: ВКС РФ обманными маневрами совершают авиаудары по Украине

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ВКС России изменили тактику ракетных ударов по Украине, сообщили WarGonzo.
Ночью поднимались четыре бомбардировщика, однако пуска ракет не произошло. Это был отвлекающий манёвр. ВКС РФ неожиданно изменили тактику и нанесли ракетный удар не ночью, как это было раньше, а днём.
Другие источники сообщают, что атака является комбинированной. Она включает в себя запуск крылатых ракет с кораблей Черноморского флота, бомбардировщиков Ту-95МС и наземных комплексов. Кроме того, в воздух были подняты носители гиперзвуковых «Кинжалов».
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«По информации украинского сегмента, три самолёта Ту-22М3 выпустили ракеты из района Миллерово — максимально близко к зоне проведения специальной военной операции. Это было сделано для того, чтобы у украинской системы противовоздушной обороны было меньше времени на подготовку к атаке», — сообщали в издании.
Другие источники сообщают, что атака является комбинированной. Она включает в себя запуск крылатых ракет с кораблей Черноморского флота, бомбардировщиков Ту-95МС и наземных комплексов. Кроме того, в воздух были подняты носители гиперзвуковых «Кинжалов».
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Мира Полтева