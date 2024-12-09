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WarGonzo: ВС РФ освободили от ВСУ Плехово в Курской области

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили населенный пункт Плехово на курском направлении, передает WarGonzo.
«Подразделения ОБСПР «Курские витязи» и «Арбат», 22-я бригада, 30-й полк полностью освободили и зачистили от ВСУ село Плехово Суджанского района Курской области», — гласит публикация.
Никаких подробностей не приводится, на момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.



Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и сотрудников Росгвардии. Главком ВСУ Александр Сырский, по его словам, хотел таким образом отвлечь российскую армию с Донбасса, но его план провалился.

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Нардеп ВРУ Вагнер: на Украине самая низкая рождаемость в мире
09 декабря 2024, 20:16

Фото: istockphoto/sandsun

На Украине самая высокая смертность и самая низкая рождаемость в мире, пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на нардепа Верховной рады Викторию Вагнер.
По информации украинского Минюста, на которые опирается депутат, в этом году в период с января по июнь родилось свыше 87 тысяч человек, а умерло более 250 тысяч.

Парламентарий резюмировала, что сегодня смертность в украинской республике практически в три раза превышает рождаемость.

Ранее политолог Александр Дудчак объяснил, какие действия Владимира Зеленского выглядят смехотворно. Подробности можно прочесть в материале «Радио 1».

Кроме того, известно, какой населенный пункт освободили бойцы ВС РФ.

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#украина
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#верховная рада
#война
#сво
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«Смешно выглядит»: политолог оценил отказ Зеленского от предложения Трампа
Политолог Дудчак: отказ Зеленского Трампу в прекращении огня выглядит смешно
09 декабря 2024, 19:18

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня в украинском конфликте выглядит смешно. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, Зеленский может позволять себе такие высказывания, пока у 47-го американского президента не состоялась инаугурация.
«То, что Зеленский якобы перечит Трампу, смешно выглядит. Никто никому не перечит. Пока Трамп еще не президент, Зеленский может себе позволять высказывания в стиле «ни пяди земли не отдадим», которая на самом деле не принадлежит и не принадлежала ему никогда. Но когда Трамп станет президентом, взойдет на престол, тогда и риторика поменяется», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время руководитель центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев отметил, что сейчас нет четкого понимания позиции Трампа, так как с его стороны до сих пор не было однозначных и ясных заявлений. В комментарии для Pravda.Ru он подчеркнул, что вся имеющаяся сейчас информация о позиции избранного президента США — это домыслы и предположения различных аналитиков, так как по американскому закону Трамп не может ничего критиковать или предлагать действующему главе государства до своей инаугурации.
«Они должны держать язык за зубами. То, что у нас сейчас говорится здесь, это все домыслы. Реально мы не знаем, что думает Трамп», — пояснил Шмелев.
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Эксперт раскрыл значимость боев за Курахово
Капитан Дандыкин: бои на северо-западе Курахово могут быть решающими
09 декабря 2024, 19:06

Фото: istockphoto/Diy13

Боевые действия к северо-западу от Курахово — решающие, поскольку другие направления для боевиков ВСУ уже перекрыла армия России. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Василий Дандыкин.
Он подчеркнул, что российским военным предстоит взять под контроль ряд населенных пунктов, чтобы оказаться в тылу врага. В частности, эксперт назвал Торецк с Часовым Яром.

«И остаются еще два города. Это Славянск и Краматорск. Все это — основная линия обороны противника, потому так важно для наших военных взятие Курахово», — пояснил собеседник.
Перед этим военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал города, которых может лишиться киевский режим. Он отметил, что от действий ВС РФ зависит очень многое. Подробности в материале «Радио 1».

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#украина
#война
#сво
#всу
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#конфликт
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Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми
Губернатор Гладков: трое пострадали при атаке БПЛА на машину в районе Двулучного
09 декабря 2024, 18:54

Фото: iStock/aapsky

В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль с людьми в районе села Двулучное Валуйского округа. Об этом написал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате вражеской атаки пострадали трое. Уточняется, что несколько женщин и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в Шебекино FPV-дрон взорвался на парковке местного предприятия, повредив зеркало и колесо грузовой машины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Армении высказались о конфликте на Украине
Мирзоян: Россия никогда не просила Армению участвовать в конфликте на Украине
09 декабря 2024, 18:47

Фото: istockphoto/irgit

Москва никогда не просила и не предлагала Еревану участвовать в конфликте на Украине, заявил Lännen Media глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.
«Честно говоря, нам никогда не предлагали, на нас не давили и не ожидали от нас участия в войне на Украине каким-либо образом. Такой попытки не было», — прокомментировал главный дипломат Армении соответствующий вопрос.
Перед этим на Украине ответили, от кого не зависит приглашение Киева в альянс НАТО.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан в течение восьми лет. Помимо боевиков ВСУ, участие в боевых действиях принимают иностранные наемники.

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Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом
Зеленский утверждает, что обсудил заморозку конфликта с Макроном и Трампом
09 декабря 2024, 18:32

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обсудил заморозку боевых действий с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, Киев «больше, чем кто-либо на свете, хотим завершения конфликта». Зеленский отметил, что против завершения противостояния якобы выступает Россия и Европе и Соединенным Штатам, в таком случае, необходимо усилить поддержку Украины в военном плане.

Он добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности, одним из которых могло бы стать приглашение в Североатлантический альянс (НАТО).

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Польше стало известно о планах Запада на Украину
Myśl Polska: Запад строил свои экономические и военные планы на Украину
09 декабря 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Западные союзники Украины десятилетиями вынашивали свои военные и экономические планы в ее отношении, пишет автор Myśl Polska Эдвард Ковальчук.
Обозреватель отмечает, что проблемы у Киева начались сразу после распада СССР. Эксперт считает, что на украинском постсоветском пространстве сформировался олигархат, стремившийся к «углублению связей с Западом».

«Но у Запада в отношении Украины были свои планы, причем не только в экономическом, но и в военном плане. Украина для западного капитала была лишь легкой закуской», — пишет Ковальчук.
Он резюмировал, что главной целью западных стран остается РФ и ее ресурсы. Эксперты не раз отмечали, что Украина является лишь инструментом в руках своих союзников против России.

Ранее на Украине ответили, сможет ли Владимир Зеленский остаться у власти.

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«Использованные мальчики»: сможет ли Зеленский остаться у власти на Украине
Нардеп ВРУ Дубинский не увидел у Зеленского шансов остаться у власти на Украине
09 декабря 2024, 17:48

Фото: istockphoto/krblokhin

У Владимира Зеленского нет перспектив сохранить власть на Украине, а его приспешники уже в январе побегут из страны, уверен депутат украинского парламента Александр Дубинский.
«Никакой перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо — прим. ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны...» — гласит публикация Дубинского в Telegram-канале.
Дубинский подчеркнул, что первыми Украину покинут ближайшие родственники Зеленского, чтобы подготовить «лежки», а потом и все остальные его соратники.

В январе грядущего года к власти в США придет республиканец Дональд Трамп, избранный в ноябре. Политик обещал, что прекратит украинский конфликт «за сутки».

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#верховная рада
#депутаты
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#сво
#конфликт
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Одесситы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации
«Страна.ua»: жители Одессы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации ТЦК
09 декабря 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Одесситы перекрыли дорогу в связи с принудительной мобилизацией, организованной сотрудниками украинских военкоматов, пишет издание «Страна.ua».
«В Одессе сотрудники ТЦК останавливают автомобили, пробивая колеса с помощью «ежей», — сказано в материале.
По словам градоначальника Геннадия Труханова, в ВСУ пытались призвать рабочих, которые приехали, чтобы провести сложный ремонт котельной.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Доходит до того, что сотрудники военкоматов стреляют по убегающим от них людям. Кроме того, граждане скрываются от военных всевозможными путями, а особо отчаянные применяют огнестрельное оружие.

Дипломаты не рекомендуют посещать республику лицам с двойным гражданством, включая украинское.

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#украина
#война
#сво
#мобилизация
#новости
#всу
#одесса
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