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Российские военные освободили населенный пункт Плехово на курском направлении, передает WarGonzo.
«Подразделения ОБСПР «Курские витязи» и «Арбат», 22-я бригада, 30-й полк полностью освободили и зачистили от ВСУ село Плехово Суджанского района Курской области», — гласит публикация.Никаких подробностей не приводится, на момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и сотрудников Росгвардии. Главком ВСУ Александр Сырский, по его словам, хотел таким образом отвлечь российскую армию с Донбасса, но его план провалился.
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