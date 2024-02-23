Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали срочно покидать свои позиции в Авдеевке после того, как российская армия всего за несколько часов осложнила ситуацию для украинских войск. Об этом рассказал аналитик Defence Express Иван Киричевский в эфире YouTube-канала Ukrlife.