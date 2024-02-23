Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью

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Средства противовоздушной обороны устранили два вражеских беспилотника над Курской областью.
Об этом передает Минобороны России в телеграм-канале. Ведомство уточняет, что атаку ВСУ с применением БПЛА пресекли около 11 утра по московскому времени.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что системы ПВО среагировали в небе над Курском. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Напомним, что 19 февраля стало известно о поджоге завода по производству беспилотников для украинской армии во Львове. Пожар распространился на 400 квадратных метров. Об этом пишет телеграм-канал «Сварщики».
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что 19 февраля стало известно о поджоге завода по производству беспилотников для украинской армии во Львове. Пожар распространился на 400 квадратных метров. Об этом пишет телеграм-канал «Сварщики».
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Дана Игумнова