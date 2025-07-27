WP: Германия передала Украине три комплекса Patriot и обсуждает с США их замену

27 июля 2025, 08:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Берлин передал Киеву три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.





Кроме того, Германия ведет диалог с США о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и восполнении собственного арсенала.

«По словам официальных лиц, Берлин уже передал Украине три системы [Patriot] и ведет диалог с Вашингтоном об отправке новых систем и их замене», — говорится в материале.