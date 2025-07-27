WP: Германия передала Украине три комплекса Patriot и обсуждает с США их замену
Берлин передал Киеву три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
Кроме того, Германия ведет диалог с США о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и восполнении собственного арсенала.
«По словам официальных лиц, Берлин уже передал Украине три системы [Patriot] и ведет диалог с Вашингтоном об отправке новых систем и их замене», — говорится в материале.Источники утверждают, что американская инициатива по вооружению ВСУ за счет европейских союзников также может включать отправку радиолокационных станций (РЛС), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перехватчиков дронов и артиллерии.