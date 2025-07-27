Система ПВО России уничтожила 99 украинских БПЛА в ночь с 26 на 27 июля

27 июля 2025, 07:39

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи, с 21:50 26 июля до 05:20 27 июля, дежурные средства ПВО России отразили атаку 99 украинских БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.