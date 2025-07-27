Система ПВО России уничтожила 99 украинских БПЛА в ночь с 26 на 27 июля
В течение прошедшей ночи, с 21:50 26 июля до 05:20 27 июля, дежурные средства ПВО России отразили атаку 99 украинских БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.
Исходя из информации ведомства, 36 беспилотников ВСУ были нейтрализованы над Брянской областью, 21 — над Смоленской областью, 10 — над Калужской областью, по девять — над Волгоградской и Ростовской областями, четыре — над Республикой Крым, по два — над акваторией Черного моря, Воронежской и Курской областями, по одному — над Московской, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.
Ранее сообщалось, что обломки вражеского дрона нарушили электроснабжение контактной сети железной дороги в Октябрьском районе Волгоградской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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