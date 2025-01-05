Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Украинских военных приводит в недоумение большое количество противостоящих им российских военных. Они просто теряются перед возможностями многочисленностью российской армии.
Такое мнение военнослужащих ВСУ приводит издание The Washington Post. В то же время, ряды украинских солдаат на передовой неуклонно редеют.
В публикации отмечается, что истощённые и поредевшие украинские части становятся всё менее способны эффективно противостоять российскому натиску. Сами украинцы признают падение морального духа в рядах ВСУ и всё чаще высказываются в поддержку призыва избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры. Авторы материала считают, что к упадку в украинской армии привело разочарование в киевском режиме.
Читайте также:
Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 49 тысяч военных
Новое наступление ВСУ в Курской области: первые итоги, сводка от военкоров, ситуация сейчас
Минобороны: ВС РФ отразили две атаки штурмовиков ВСУ в Курской области
«Создается ощущение, что их (российских бойцов. — прим. ред.) неограниченное количество», — говорит солдат 35-й бригады морской пехоты Украины.
В публикации отмечается, что истощённые и поредевшие украинские части становятся всё менее способны эффективно противостоять российскому натиску. Сами украинцы признают падение морального духа в рядах ВСУ и всё чаще высказываются в поддержку призыва избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры. Авторы материала считают, что к упадку в украинской армии привело разочарование в киевском режиме.
Читайте также:
Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 49 тысяч военных
Новое наступление ВСУ в Курской области: первые итоги, сводка от военкоров, ситуация сейчас
Минобороны: ВС РФ отразили две атаки штурмовиков ВСУ в Курской области
Александр Бойцов