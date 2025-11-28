Достижения.рф

На Украине раскрыли новую тактику ВС РФ в зоне СВО

BI: ВС РФ стали атаковать вертолеты и самолеты ВСУ с помощью БПЛА
Фото: istockphoto/NiseriN

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции начали применять новую тактику, заключающуюся в атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на вертолеты и самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе.



Об этом сообщил заместитель украинского министра обороны Юрий Мироненко в интервью изданию Business Insider.

По словам Мироненко, российские операторы дронов используют управляемые БПЛА вблизи линии фронта, поддерживая связь с ними через антенны. Он отметил, что противодействовать таким беспилотникам для ВСУ становится сложнее, поскольку они управляются в режиме реального времени, что позволяет операторам быстро реагировать на изменения ситуации и атаковать украинские самолеты или вертолеты в воздухе.

Ранее сообщалось о приостановке работы автозаправочной станции в Воронежской области после атаки беспилотников со стороны ВСУ.

Никита Кротов

