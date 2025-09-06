Фицо высказался об отношениях с Россией после встречи с Зеленским
Премьер Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» на YouTube‑канале STVR заявил, что Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией и заинтересована в том, чтобы после окончания СВО экономические связи начали восстанавливаться как можно скорее.
По его словам, западные политики «выкрикивают всякие моральные призывы», в то время как их компании продолжают работать в России. Кроме того, Россия по‑прежнему остаётся вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.
Фицо отметил, что вопросы морали и дела бизнеса — разные вещи. 5 сентября после встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде он также выразил поддержку вступлению Украины в ЕС.
Ранее Фицо высказывался о возможности отправить войска на Украину.
Читайте также: