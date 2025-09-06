Фицо высказался об отношениях с Россией после встречи с Зеленским

06 сентября 2025, 17:35

Фицо: У Словакии конструктивный подход в отношениях с РФ

Роберт Фицо и Владимир Зеленский

Премьер Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» на YouTube‑канале STVR заявил, что Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией и заинтересована в том, чтобы после окончания СВО экономические связи начали восстанавливаться как можно скорее.