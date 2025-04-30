«Я русский — и этим всё сказано»: что Петр Налич думает про СВО и патриотизм и как сложилась жизнь певца после Евроведения

Петр Налич (Фото: выступление на конкурсе «Евровидение»)
Пётр Налич получил широкую известность после участия в конкурсе «Евровидение» в 2010 году, где вместе со своей группой представил Россию с композицией «Lost and Forgotten». Подробнее о его жизни в материале «Радио 1».
Творчество и новые проекты
Налич активно занимается музыкой: сочиняет песни, пишет саундтреки для театральных постановок, кино и анимации. В 2023 году он представил публике три новые композиции — «Яджнавалки», «Подкладка» и «Всех или многих». Кроме того, он продолжает выступать на концертах в составе своего коллектива.
Осенью 2023 года Пётр выступил композитором фильма «Блондинка», а также написал музыку к спектаклю «Сашашишин», премьера которого прошла в театре «Современник».
Почему остался в России
После начала спецоперации Налич, по его словам, испытывал «обычные страхи», но уезжать из страны не планировал. Он подчёркивает, что Россия — его родина, здесь живут его родные, учатся дети и находится большая часть аудитории.
Хотя раньше певец успешно гастролировал в Украине, от российской публики он отказываться не готов. Он считает, что культура в стране должна развиваться, несмотря на внешние вызовы. При этом артист признаёт: переезд за границу требует больших ресурсов, которых у него нет.
«Для кого-то это естественно — переехать. А для меня — нет», — пояснил он.
Сейчас Налич выступает исключительно в России. Хотя предложения о концертах в Израиле и Грузии поступали, перевезти всю команду оказалось слишком сложной задачей.
О взглядах на патриотизм
Музыкант подчёркивает, что не сочиняет патриотических песен, потому что не разделяет «квасной патриотизм», где всё русское автоматически считается лучшим. Он с любовью относится к русской культуре, но считает важным критически оценивать происходящее в стране.
«Я как человек, который любит свою страну, считаю, что надо видеть и достоинства, и недостатки в своей стране обязательно. И проводить работу над ошибками, а не кричать, что я русский и это хорошо», — считает Налич.
Артист надеется, что со временем общество вновь сосредоточится на искусстве и культуре, отодвинув политику на второй план.
Петр (Фото: Интервью каналу 78)
Семья и личная жизнь
У Петра Налича трое детей. Его старший сын Александр родился в первом браке с Екатериной Бахиревой — вместе они учились в МАрхИ. Сейчас музыкант женат на Наталье Штырхуновой, о которой рассказал ещё перед поездкой на «Евровидение».
Семья живёт в Москве. Певец утверждает, что старается участвовать в воспитании детей и не перекладывать всё на плечи жены. Он сохраняет тёплые отношения с бывшей супругой и старшим сыном.
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