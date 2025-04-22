«Я вас ненавижу, нелюди»: как Ада Роговцева встала на сторону ВСУ, потеряла родных и закрыла себе путь в Россию

Ада Роговцева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ада Роговцева — советская актриса, прошедшая через тяжелое детство, сложный брак и потерю сына. Многие восхищались её жизненным путём, пока она не начала поддерживать украинскую сторону в конфликтах, С этого момента в России её стали воспринимать как предательницу. Как сложилась ее жизнь в материале «Радио 1».
Поддержка ВСУВ 2000-х Роговцева сблизилась с украинскими политиками, участвовала в выборах, но продолжала работать и в России. Всё изменилось в 2004-м — после «оранжевой революции» она публично поддержала протестующих и зажигала речами на митингах. Позже получила звание Героя Украины. Тогда многие задумывались: это искренность или попытка вновь стать значимой?
«Родные мои, я хочу вплести свой тихий голос, голос бабушки и мамы, голос украинки, голос деятеля культуры — в ваш могучий, чистый украинский голос», — говорила Роговцева.После событий в Крыму Роговцева резко осудила Россию и открыто поддержала ВСУ — ездила к бойцам, выступала перед ними, собирала деньги. Параллельно всё ещё получала гонорары в России, но направляла их в поддержку украинской армии. В 2015-м в РФ против неё завели уголовное дело, и путь назад для неё оказался закрыт.
С началом СВО Роговцева возглавила наблюдательный совет украинского волонтёрского фонда. Сейчас ей 87 лет, она активно помогает украинским военным вместе с дочерью и не скрывает своей ненависти к россиянам, называя «нелюдями».
«Я будто полный стакан, переполненный ненавистью. Я ненавижу!.. Что они здесь делают? Что же вы делаете, по какому праву? Вы нелюди! А если вы нелюди, я вас ненавижу!» — призналась она.
После этих заявлений о ней вновь заговорили в российских СМИ — теперь уже в контексте деменции и возможных психических проблем. Когда-то её уважали, любили, восхищались, но теперь в России её помнят скорее как актрису, которая отвернулась от страны, где обрела славу.
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Биография и карьера на советской сценеРоговцева родилась в 1937 году в Глухове. Её отец был сотрудником НКВД, мать — агрономом. Интересный факт: изначально её хотели назвать Людмилой, но по дороге в ЗАГС родственники перебрали пива и записали имя Адда — так её и оставили, только позже исправили на «Ада».
«Моя мама пришла в неописуемый ужас. Мало того, что Ада, а не Люда, так еще и с ошибкой! — говорила Роговцева о своем имени.
Детство пришлось на Великую Отечественную войну. Семья чудом избежала гибели, когда не успела сесть на паром, который позже взорвался. Жили бедно, в коммуналке, боролись с крысами и выживали как могли. Отец начал пить, а братья пошли по наклонной — воровство и алкоголь. Один за другим они умерли. Ада позже забрала отца к себе, чтобы помочь, несмотря ни на что.
В юности хотела быть журналисткой, но выбрала актёрский путь. Поступила в театральный институт в Киеве, где встретила свою любовь — преподавателя Константина Степанкова. Он был женат, но влюбился, ушёл из семьи, и они построили свою жизнь вместе. Родили двоих детей: Катю и Костю.
Ада Роговцева (Фото: РИА Новости/Рунов)
Роговцева быстро добилась успеха: в 23 года стала заслуженной артисткой, позже получила приз за роль в «Салют, Мария!», играла в «Укрощении огня», «Вечном зове» и преподавала в институте. Её карьера шла на двух фронтах — в России и на Украине. В 2004-м она потеряла мужа — он умер от рака. В память о нём она написала книгу «Мой Костя», где рассказала и о его слабостях, и об их любви. В 2012 году от рака умирает сын, который участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
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