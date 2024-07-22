Эксперт Подоляка: ВСУ окружены под Нью-Йорком с трёх сторон

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Военный аналитик Юрий Подоляка написал в своем Telegram-канале, что на Торецком направлении у ВСУ имеются огромные проблемы. Последние успехи ВС РФ говорят о том, что у противника фронт на данном участке посыпался.
По словам военного аналитика, украинские боевики окружены сразу с трёх сторон между Нью-Йорком и посёлком Шахты Северная. Подоляка отметил, что рано или поздно противнику придётся отступать, если он не желает попасть в капкан.
Эксперт заключил, что уже сейчас солдатам ВСУ приходится сдавать свои позиции без боя из-за успешного продвижения российских войск.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Эксперт заключил, что уже сейчас солдатам ВСУ приходится сдавать свои позиции без боя из-за успешного продвижения российских войск.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова