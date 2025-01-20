Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Новая фамилия, дети и бизнес: что стало с вдовой экс-главы ЧВК «Вагнер» Пригожина после его смерти, кому досталось наследство

Новая фамилия, дети и бизнес: что стало с вдовой экс-главы ЧВК «Вагнер» Пригожина после его смерти, кому досталось наследство

Евгений Пригожин (Фото: соцсети)

Евгений Пригожин (Фото: соцсети)

В августе 2023 года погиб российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Известно, что у него есть жена Любовь, правда, уже долгое время они не жили вместе.
О том, что стало с вдовой Пригожина и его бизнесом, читайте в материале «Радио 1».


Поменяла фамилию





После смерти мужа Любовь вернула свою девичью фамилию — Кряжева. По мнению юристов, вдова Пригожина это сделала для того, чтобы получить наследство, так как против погибшего были введены санкции. Ещё возможная причина — Любовь не хочет к себе привлекать внимание, ведь фамилию Пригожина многие знают.


Дети и их наследство



У Евгения и Любови есть трое детей.

Старшая дочь — Полина, она является совладелицей сети «Музей шоколада».

Средний ребёнок — сын Павел, ему принадлежит пять компаний: «Бета», «Турстатус», «Лахта Парк Премиум», «Лахта Парк», «Лахта Плаза».

Били дубинкой и грозились изнасиловать: контрактников в Туве избили в части перед отправкой на СВО, что известно, фото
Били дубинкой и грозились изнасиловать: контрактников в Туве избили в части перед отправкой на СВО, что известно, фото

Младшая дочь Вероника владеет отелем Red Stars в Санкт-Петербурге.

Как известно, наследником Пригожина стал Павел. Ему переходят все акции компаний «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», а также 80% акций фирмы «Ритм» и почти 50% компании «Аурум».


Любовь Пригожина (Фото: соцсети)

Бизнесвумен



У Любови есть свой бизнес: она владеет «Магазином купцов Елисеевых», фирмой «АГАТ-А», занимающейся недвижимостью, является совладелицей сети «Музей шоколада».
Как считает общественность, женщина будет помогать сыну вести бизнес.

Атака на Татарстан, контрнаступление в Курской области, зачистка Викторовки: последние новости СВО
Атака на Татарстан, контрнаступление в Курской области, зачистка Викторовки: последние новости СВО

Также была информация о том, что Пригожин завещал часть активов в пользу государства, но она не подтвердилась.

Напомним, что Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли в результате крушения самолёта, летевшего из Москвы (Шереметьево) в Санкт-Петербург.
Авиакатастрофа произошла через два месяца после начала мятежа.


Читайте также:

Командир рассказал о ситуации в ЧВК «Вагнер» после авиакатастрофы с Пригожиным

Появились новые подробности о мятеже Пригожина

В канале ЧВК «Вагнер» опубликали заявление в годовщину катастрофы самолета Пригожина
#радио 1
#санкции
#дети
#бизнес
#женщина
#любовь
#вагнер
#евгений пригожин
#чвк
#петербург
#компании
#статьи
Более 211 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в крещенских купаниях
20 января 2025, 17:43

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В городских округах Подмосковья отметили православный праздник Крещения Господня. В купаниях приняли участие более 211 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

«В этом году для проведения крещенских купаний мы подготовили 195 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Всего в купаниях участвовали порядка 211 тыс. человек, примерно 100 тыс. из них окунулись в священную воду. Больше всего верующих посетило источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде – свыше 36,5 тыс.», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Безопасность во время купаний обеспечивали порядка 2,5 тыс. сотрудников МВД, МЧС и врачей скорой помощи. Было предусмотрено освещение территории, подсветка купелей и православной символики. В местах купаний создали тёплые зоны с очагами, раздавали горячее питьё и питание.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

К организации праздника привлекли более 700 волонтёров, которые давали рекомендации по правилам купания.

Как отметили в ведомстве, празднование Крещения Господня в Подмосковье прошло организованно и безопасно.

Читайте также:

Подмосковные спасатели обеспечили безопасность участников Крещенских купаний

«Замедлите дыхание»: врач рассказала о правильной тактике крещенских купаний

Нарколог предупредил о смертельной опасности алкоголя на крещенских купаниях
#крещение
#православие
#религия
#праздник
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#купание
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области начали принимать заявки на чемпионат «Абилимпикс 2025»
20 января 2025, 17:04

Фото: пресс-служба Центра развития движения «Абилимпикс» МО

В Подмосковье стартовала заявочная кампания на XI региональный чемпионат «Абилимпикс 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития движения «Абилимпикс» Московской области.
Чемпионат планируется провести с 31 марта по 7 апреля на 20 площадках региона. Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
«Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе», – говорится в сообщении.
Контакты для связи Центра развития движения «Абилимпикс» Московской области: 7 (977) 578-09-28 и 7 (496) 549-25-05, электронная почта – mo.abilympics@ya.ru.

Читайте также:

Подмосковье вошло в топ-30 по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал»

Подмосковные студенты вошли в число победителей проекта «Твой Ход»

Робототехники из Каширы завоевали призы областного конкурса «Шаг в будущее»
#чемпионат
#инвалиды
#подмосковье
#московская область
#профессии
#молодёжь
#студенты
#специалисты
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья разъяснили вопросы о риске сесть за перевод денег
20 января 2025, 16:50

Фото: istockphoto.com/A stockphoto

Перевод денег организации или частному лицу может повлечь за собой уголовную ответственность за финансирование терроризма или участие в незаконной финансовой деятельности. О том, на что обращать внимание при перечислении средств за покупку или на благотворительные цели, чтобы не поставить себя под угрозу, рассказали специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области.
1. Уголовная ответственность за финансирование терроризма наступает только если был прямой умысел, то есть человек знал, на что пойдут деньги, а также если есть доказательства причастности к этой деятельности — переписка и пр.

При этом подозрение может вызвать перевод на счета людей или организаций, находящихся под санкциями или подозревающихся в финансировании экстремизма, а также благотворительные сборы, организаторы которых не предоставляют данные том, куда идут деньги и использование в расчётах криптовалют без чёткого понимания назначения платежа.

Сомнительных переводов следует избегать, даже если сумма небольшая.

2. Что делать, чтобы не попасть в сомнительную финансовую схему?

— проверять информацию о получателе (например, все легальные фонды зарегистрированы в Минюсте РФ);

— использовать официальные платформы (например, платить за товары через кассу или с помощью банковского перевода с назначением платежа);

— не отзываться на просьбы незнакомых людей о финансовой поддержке, поступающие через мессенджеры или соцсети;

— не переводить деньги на счета в подозрительных регионах;

— при переводе всегда прописывать назначение платежа.

3. Что делать, если перевод уже сделан?

— не паниковать: добросовестному гражданину уголовная ответственность не грозит;

— при возникновении подозрений обратиться в банк, чтобы там проверили транзакцию.

Читайте также:

МВД: мошенники начали угонять аккаунты россиян в Telegram с помощью голосований

Мошенники выманили у пенсионера из Подмосковья более 20 млн рублей

Советский разведчик передал миллион рублей мошенникам, притворившимся Собяниным
#гурб
#деньги
#уголовное дело
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач рассказал, в каких случаях ОРВИ перерастает в пневмонию
Врач Звонков: ОРВИ перерастает в пневмонию, если переносится «на ногах»
20 января 2025, 16:14

Фото: iStock/gpointstudio

В России продолжается сезон гриппа и ОРВИ, которые, по последним данным, могут вызывать пневмонию буквально за сутки. Правда ли это, и как себя уберечь от осложнений?
Врач-терапевт, трансфузиолог, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, что ОРВИ перерастает в пневмонию тогда, когда переносится «на ногах».

«Это зависит от поведения человека. Если он, заболев, лечится, то шансов у инфекции гораздо меньше, чем если он начинает на ногах переносить. Сейчас вокруг сыро — это самая гриппозная погода», — сказал он.

Также врач рассказал, в чём разница между бронхитом и пневмонией.

«Пневмония — это воспаление лёгочной ткани, а бронхит — это воспаление слизистой бронха. Воспаленный бронх может быть сужен, он отекает, воспаляется, естественно, даёт совершенно другую клинику. При бронхите дыхание — как гармошка включается. А для пневмонии характеры более высокие тона, дыхание жесткое или приглушенное, ощущается нехватка воздуха», — объяснил Звонков.

По его словам, сейчас заболеть очень просто, поэтому нужно следить за своим состоянием и при первых признаках инфекции вызвать врача на дом.

Читайте также:

Врач рассказал, по каким признакам можно самостоятельно выявить пневмонию

Врач назвала симптомы зимней хандры

Врач-гериатр Новоселов рассказал, как легко продлить молодость
#дом
#врач
#орви
#симптомы
#пневмония
#терапевт
#больница
#врачи
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рататуй с сыром в духовке: пошаговый рецепт вкусного и ароматного овощного рагу
20 января 2025, 16:05

Фото: iStock/from_my_point_of_view

Рататуй — яркое и вкусное блюдо французской кухни, которое отличается своей подачей — чередуются нарезанные кружочками разного цвета овощи. О том, как его приготовить, читайте в материале «Радио 1».

Ингредиенты

2 кабачка;
2 баклажана;
2 помидора;
2 болгарского перца;
150 г твёрдого сыра;
2 ст. л. растительного масла;
соль — по вкусу;
специи (обычно прованские травы) — по вкусу.

Рецепт

  1. Помойте овощи и хорошо просушите. Включите духовку на 200 градусов.
  2. Нарежьте кабачки тонкими кружочками. Так же нарежьте баклажаны и помидоры. Баклажаны посыпьте солью, чтобы убрать горечь.
  3. Нарежьте кольцами болгарский перец.
  4. Сложите овощи в форму, в которой они будут запекаться, чередуя: кабачок, баклажан, перец, помидор.
  5. Посыпьте овощи сверху солью и специями, полейте растительным маслом. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут. Точное время зависит от вашей духовки. Готовность проверьте вилкой. Овощи должны стать мягкими и сочными.
  6. Сыр натрите на крупной тёрке.
  7. Готовый рататуй посыпьте сыром и оставьте в духовке ещё на 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.
Вы также можете добавить в рататуй лук, порезав его кольцами. Возьмите сладкий красный, он будет и вкуснее, и красивее. В масло, которым поливают овощи перед запеканием, можно добавить измельчённый чеснок.

Фото: iStock/bonchan

Рататуй можно подать как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира. Тёплый рататуй разложите по тарелкам.

Приятного аппетита!

Читайте также:

Идеальное сочетание вкуса и пользы: салат из трёх ингредиентов на скорую руку

Пышные сырники с румяной корочкой в духовке: идеальный рецепт любимого завтрака

Ленивый «хворост» на завтрак: понадобятся 4 ингредиента, которые есть на любой кухне
#овощи
#блюда
#кулинария
#рецепты
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дату бракосочетания в Подмосковье в 2025 году забронировали 13 тыс. пар
20 января 2025, 16:01

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье в этом году уже подано 13 тыс. заявлений для регистрации брака. Об этом рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
В Московской области в 2024-м провели масштабную трансформацию бракосочетания. У молодожёнов появился большой выбор мест для проведения церемонии – от скромной росписи в МФЦ до пышного торжества в парках, усадьбах или на своей локации.
«Молодожены нашего региона уже подали 13 тыс. заявлений для регистрации брака в этом году. Планируется и множество свадеб на выездных площадках. Самым популярным временем для свадеб остаётся лето. Напомню, что в прошлом году в Подмосковье поженились почти 50 тыс. пар, и больше всего свадеб было в летние месяцы», – уточнила Болатаева.
Как отметили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области, молодожёны всё чаще выбирают уникальные локации, чтобы сделать день свадьбы особенным и запоминающимся. Выбрать место помогает портал «Свадьба в Подмосковье», где молодожёны могут ознакомиться со всеми выездными площадками.

На портале представлено большое количество парков, усадеб, музеев и дворцов культуры. Есть и коммерческие свадебные пространства. Отдельная вкладка адресована тем, кто хочет зарегистрировать брак на своей площадке.

Кроме того, на портале «Свадьба в Подмосковье» представлены услуги, которые могут понадобиться молодожёнам – от оформления пространства до фотографов. Это позволяет сэкономить время и сделать процесс подготовки к свадьбе более комфортным. Также в этом году планируется расширение программы по организации свадебных церемоний на выездных площадках.

Больше информации можно найти на портале или в ТГ-канале.

Читайте также:

Семьи Подмосковья с детьми-инвалидами получат до 110 тыс. рублей на реабилитацию

Жильё в Подмосковье в этом году получат более 900 детей-сирот

Зарплаты подмосковных молодых воспитателей и учителей увеличили на 20-26%
#подмосковье
#московская область
#свадьба
#минсоцразвития мо
#загс
#брак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Любимый завтрак на скорую руку без вреда для фигуры: банановые вафли без сахара за 5 минут
20 января 2025, 15:24

Фото: iStock/Arx0nt

Ароматные и очень вкусные банановые вафли с какао, творогом и овсяной мукой не испортят вашу фигуру. В тесто не добавляется белый сахар, а сладость даёт спелый банан. Делимся пошаговым рецептом приготовления идеального завтрака.

Ингредиенты:

  • 1 крупный спелый банан;
  • 1 яйцо;
  • 100 г творога;
  • 5 ст. л. овсяной муки;
  • 1 ст. л. какао-порошка;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 щепотка соли;
  • растительное масло для смазывания вафельницы (при необходимости).

Фото: iStock/Serhii Pyrohovskyi


Рецепт

  1. Подготовьте необходимые ингредиенты.
  2. Почистите банан, переложите мякоть в миску и разомните вилкой, должна получиться пюреобразная масса.
  3. Добавьте к банановому пюре творог и яйцо.
  4. Перемешайте творожно-банановую массу, разминая творог вилкой.
  5. Добавьте какао-порошок, соль и разрыхлитель. Снова перемешайте.
  6. В получившуюся массу добавляйте по ложке овсяную муку. Возможно, что муки понадобится чуть меньше или чуть больше, поэтому не высыпайте всё сразу. Тесто должно иметь достаточно жидкую консистенцию.
  7. Разогрейте вафельницу для толстых вафель, если нужно, смажьте пластины маслом. Выложите тесто, для приготовления одной вафли хватит 1,5 ст. л.
  8. Время, которое требуется для готовки, зависит от прибора, в нашем случае — это около 3—4 минут.

Готовые вафли подают теплыми с чаем или кофе. Можно украсить их ягодами, медом, тертым шоколадом или сладким соусом.

Приятного аппетита!

Читайте также:

Диетично и быстро: рецепт томатного супа-пюре, который сможет приготовить каждый

Сахарные соты из «Игры в Кальмара» без выпечки: простой рецепт корейского печенья «Дальгона» за 5 минут

Шарлотка на скорую руку из того, что всегда есть на кухне: рецепт нежного яблочного пирога с хрустящей корочкой
#рецепты
#кулинария
#продукты
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове представили самые успешные изобретения детей
20 января 2025, 15:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В реутовском «Изобретариуме» провели выставку разработок детей. Юные инженеры и конструкторы представили свои работы научному совету города, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы показали гостям серьёзные разработки ребят, которые занимают призовые места на всероссийских международных конкурсах. Кто-то из них уже привлёк инвестиции к своим проектам. Я бы не назвала эти изобретения детскими, ведь они меняют мир к лучшему. В нашем центре они учатся фантазировать, расширять рамки сознания, мыслить нестандартно», – рассказала директор «Изобретариума» Наталья Кива.
Выставка проходила по случаю празднования Дня детских изобретений, который ежегодно отмечается 17 января. Всего на ней было представлено около 20 разработок. Среди них – визуальная адаптация нейросети, многофункциональный захват для ключей для людей с ограниченными возможностями здоровья, открытки для слепых, разработанные с помощью 3D-принтера, и многое другое. Ребята отметили, что на рынке сейчас нет современных аналогов их разработкам.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

«За последний год центр принес много достижений в общую копилку нашего наукограда. Сегодня мы увидели много серьёзных проектов. Надеемся, что и дальше ребята будут прославлять Реутов своими изобретениями», – отметила замглавы Реутова Ольга Репина.
«Изобретариум» продолжает готовить разработчиков и конструкторов. Многие из них поступают в лучшие вузы страны. Кива добавила, что крупнейший детский технопарк планирует добиться для воспитанников льгот при поступлении в высшие учебные заведения.

Читайте также:

Подростка из подмосковного Реутова обвинили в терроризме

Метро в Реутове: когда построят, ближайшие станции, МЦД-4

Пассажиры МЦД-4 в Реутове показали знание правил поведения на железной дороге
#реутов
#дети
#подростки
#выставка
#изобретение
#технопарк
#техника
#творчество
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии
20 января 2025, 14:39

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отпуском местной чиновницы Ирины Мусьял, которая уехала отдыхать в Индию. Глава региона выразил недоумение в ходе заседания правительства, пишут «Курские новости».
Мусьял является руководителем министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области. Во время заседания Хинштейн обратился к ней, а потом заметил, что чиновница отсутствует. Выяснилось, что она отправилась в отпуск до конца недели, и, по словам руководителя администрации губернатора региона Александра Крылова, сейчас находится в Индии.

Хинштейн возмутился этим, отметив, что в нынешней ситуации запрещен выезд за пределы страны без уведомления главы региона. Также он задался вопросом: «Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия?».

Врио губернатора напомнил, что в настоящее время правительство работает в регионе, ведущем боевые действия. После он заявил, что не понимает, как можно ехать отдыхать за рубеж, если родной регион ещё не освобождён.

При этом Хинштейн сослался на закон, который не даёт ему права ограничивать выезд чиновников в другие страны. Но всё же назвал такое решение неуместным во время проведения СВО.

Читайте также:

Никому не верю: Хинштейн резко высказался о местных чиновниках

Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

Хинштейн надел форму с погонами на встречу с жителями Курской области
#александр хинштейн
#курская область
#отпуск
#отдых
#индия
#россия
#сво
#правительство
#закон
#чиновники
Следите за нашими новостями
в удобном формате