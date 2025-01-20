Новая фамилия, дети и бизнес: что стало с вдовой экс-главы ЧВК «Вагнер» Пригожина после его смерти, кому досталось наследство

Евгений Пригожин (Фото: соцсети)
В августе 2023 года погиб российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Известно, что у него есть жена Любовь, правда, уже долгое время они не жили вместе.
О том, что стало с вдовой Пригожина и его бизнесом, читайте в материале «Радио 1».
После смерти мужа Любовь вернула свою девичью фамилию — Кряжева. По мнению юристов, вдова Пригожина это сделала для того, чтобы получить наследство, так как против погибшего были введены санкции. Ещё возможная причина — Любовь не хочет к себе привлекать внимание, ведь фамилию Пригожина многие знают.
У Евгения и Любови есть трое детей.
Старшая дочь — Полина, она является совладелицей сети «Музей шоколада».
Средний ребёнок — сын Павел, ему принадлежит пять компаний: «Бета», «Турстатус», «Лахта Парк Премиум», «Лахта Парк», «Лахта Плаза».
Младшая дочь Вероника владеет отелем Red Stars в Санкт-Петербурге.
Как известно, наследником Пригожина стал Павел. Ему переходят все акции компаний «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», а также 80% акций фирмы «Ритм» и почти 50% компании «Аурум».
У Любови есть свой бизнес: она владеет «Магазином купцов Елисеевых», фирмой «АГАТ-А», занимающейся недвижимостью, является совладелицей сети «Музей шоколада».
Как считает общественность, женщина будет помогать сыну вести бизнес.
Также была информация о том, что Пригожин завещал часть активов в пользу государства, но она не подтвердилась.
Напомним, что Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли в результате крушения самолёта, летевшего из Москвы (Шереметьево) в Санкт-Петербург.
Авиакатастрофа произошла через два месяца после начала мятежа.
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Поменяла фамилию
После смерти мужа Любовь вернула свою девичью фамилию — Кряжева. По мнению юристов, вдова Пригожина это сделала для того, чтобы получить наследство, так как против погибшего были введены санкции. Ещё возможная причина — Любовь не хочет к себе привлекать внимание, ведь фамилию Пригожина многие знают.
Дети и их наследство
У Евгения и Любови есть трое детей.
Старшая дочь — Полина, она является совладелицей сети «Музей шоколада».
Средний ребёнок — сын Павел, ему принадлежит пять компаний: «Бета», «Турстатус», «Лахта Парк Премиум», «Лахта Парк», «Лахта Плаза».
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Младшая дочь Вероника владеет отелем Red Stars в Санкт-Петербурге.
Как известно, наследником Пригожина стал Павел. Ему переходят все акции компаний «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», а также 80% акций фирмы «Ритм» и почти 50% компании «Аурум».
Любовь Пригожина (Фото: соцсети)
Бизнесвумен
У Любови есть свой бизнес: она владеет «Магазином купцов Елисеевых», фирмой «АГАТ-А», занимающейся недвижимостью, является совладелицей сети «Музей шоколада».
Как считает общественность, женщина будет помогать сыну вести бизнес.
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Также была информация о том, что Пригожин завещал часть активов в пользу государства, но она не подтвердилась.
Напомним, что Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли в результате крушения самолёта, летевшего из Москвы (Шереметьево) в Санкт-Петербург.
Авиакатастрофа произошла через два месяца после начала мятежа.
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Анастасия Ларина