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«Ядерная война с РФ»: раскрыта шокирующая правда о намерениях администрации Байдена

Такер Карлсон: США были готовы начать ядерную войну с Россией
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация бывшего президента США Джо Байдена, несмотря на отчеты об опасности ядерной войны, передала Киеву ракеты для ударов по России. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
По словам Карлсона, Пентагон провел исследование, согласно которому стало понятно, что в случае передачи дальнобойных ракет Киеву и разрешения бить ими по территории РФ, вероятность ядерного обмена составила бы 50%.

«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать. Это настоящее безумие. Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда», — заявил Карлсон в соцсети X.

Он уточнил, что речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS, которые были переданы Украине. Впоследствии ВСУ неоднократно использовали это вооружение для атак на российские территории.

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В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот
10 апреля 2025, 14:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Помощь с трудоустройством воинам, вернувшимся из зоны спецоперации, – одна из задач, которые ставит перед нами президент. Стараемся выполнять это поручение. У нас, например, запущена кадровая региональная программа «Герои Подмосковья» для военных, которые хотят попробовать себя в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Однако параллельно нужно делать упор на востребованные рабочие специальности, чтобы ветераны СВО могли получить необходимые знания и пойти на работу на предприятие», – подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Планируется, что нововведения будут распространяться на работодателей с численностью работников более 200 человек. Изменения могут затронуть свыше 400 предприятий Московской области.

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В Кремле обозначили временные рамки завершения конфликта на Украине
Песков: временных рамок по урегулированию украинского конфликта нет
10 апреля 2025, 13:44

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Никаких временных рамок для урегулирования украинского конфликта нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никаких временных рамок нет, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это, прежде всего, соблюдение интересов РФ», — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс сообщала, что очередной раунд российско-американских переговоров пройдет в Стамбуле в четверг, 10 апреля. По ее словам, стороны обсудят работу дипмиссий, а политика, безопасность и конфликт на Украине в повестку не входят.

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ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики

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ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики
10 апреля 2025, 13:07

Фото: iStock/aapsky

За минувшие сутки украинская сторона 11 раз атаковала российские энергетические объекты. Об это 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Так, отмечается, что ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики.

В ЛНР украинский дрон оборвал провода высоковольтной линии Новодонбасская — Победа филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС. Второй удар пришелся по электроподстанции Антрацит филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС.

В ДНР дрон ВСУ сбросил боеприпас на объект ПАО «Россети» в Горловке.

В Запорожской области из-за атаки БПЛА оборвались провода и отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-Энерго».

В Херсонской области атака произошла БПЛА на электроподстанцию Бэхтеры ГУП «Херсоноблэнерго». Повреждения получили трансформаторы, из-за чего без электричества осталось около пяти тысяч жителей Голопристанского района.

В Курской области после украинского обстрела отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Без электричества остались более 600 жителей Большесолдатского района.

В Брянской области ВСУ атаковали энергообъект Страчево филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции.

Другой украинский дрон ударил по энергообъекту Светово филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электричества остались жители Севского района.

В Белгородской области беспилотник ВСУ повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород» в Шебекине.

Также украинский БПЛА сбросил боеприпас на электроподстанцию Грайворон филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

В Краснодарском крае из-за атаки отключилась высоковольтная линия Варениковская — Джигинская ПАО «Россети Кубань».

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ВСУ впервые применили БПЛА вертолётного типа при атаке на РФ
10 апреля 2025, 12:13

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Минувшей ночью ВСУ впервые применили беспилотники вертолётного типа для атаки на подмосковный Наро-Фоминск. Предварительно, это украинский дрон «Рамзай» RZ-500, пишет Mash.
По данным издания, такие беспилотники могут лететь ниже и долго оставаться незамеченными. Однако дальность его полёта меньше — до 300 км. Подобные дроны представляют большую опасность для приграничных городов.

Накануне, по данным Mash, около 22:30 в Наро-Фоминске силы противовоздушной обороны сбили БПЛА ВСУ. В аэропорту Внуково временно вводился план «Ковёр».

В Минобороны РФ утром 10 апреля сообщили об уничтожении 42 украинских беспилотников над российскими регионами. Один дрон ликвидировали в столичном регионе.

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Вышла замуж за миллиардера из России, поддержала ВСУ и сбежала в Германию: как сейчас живет солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская
10 апреля 2025, 12:08

Надежда Грановская (Фото: кадр из фильма «Ничто не случается дважды»)

Участие в группе «ВИА Гра» принесло Надежде Грановской настоящую славу. Она стала первой солисткой коллектива и запомнилась публике не столько вокалом, сколько яркой внешностью и пластикой. Но после событий февраля 2014 года её судьба снова изменилась — ей пришлось принять непростое решение. Подробнее в материале «Радио 1»

Детство и становление артисткой

Настоящее имя певицы — Надежда Мейхер. Она родилась в селе Збручовка Хмельницкой области, где жила до четырёх лет, а затем приезжала туда каждое лето к бабушке и дедушке. Это время она вспоминает с теплотой — беззаботное детство, игры с другими детьми, шалости вроде кражи клубники и гороха. В те годы Надя мечтала стать дояркой, как бабушка, а позже — продавщицей, как мама.

Мать же хотела для дочери другого будущего — она видела Надежду переводчиком и наняла ей репетитора по английскому. Сама девочка в то время не имела чётких предпочтений, ходила на занятия, как сказали, даже пыталась заниматься лёгкой атлетикой и скрипкой, но бросила это почти сразу. Всё изменилось в 11 лет, когда она оказалась в ансамбле народного танца. Танцы увлекли её настолько, что всё остальное потеряло смысл.

Она поняла, что танец — это способ выражения чувств: радости, грусти, восторга. Именно он определил её дальнейшую судьбу. В 15 лет во время выступления в Хмельницком её заметил хореограф педагогического училища, у которого был свой ансамбль, и пригласил Надю присоединиться. Мать была против — танцы не считала профессией, но девушка настояла на своём: либо танцы, либо ничего.

Она поступила в педучилище на музыкальное воспитание, но учёба интересовала её — главное было танцевать. По вечерам она работала танцовщицей, днём училась и репетировала. После выпуска преподавала танцы во Дворце культуры. Но, как и многие её сверстницы, мечтала о сцене и славе.

Судьба улыбнулась ей, когда во время гастролей Валерия Меладзе в Хмельницком она узнала о кастинге в новый музыкальный проект. Надежда подошла к певцу лично. Он представил её хореографу, а вскоре сам позвонил с новостью о зачислении в группу. Тогда она ещё не обладала хорошим вокалом, но выделялась харизмой и внешностью. Именно Меладзе предложил ей псевдоним «Грановская», чтобы он гармонировал с названием коллектива. Надежда взялась за работу с вокальным педагогом, и вскоре её закрутила звёздная жизнь. Хотя, как оказалось, она не была к ней готова.

Надежда Грановская (Фото: кадр из шоу «Вечерний Ургант»)

Звёздный путь: в коллективе и вне

Грановская всегда ощущала себя свободной и независимой, но в группе действовали строгие правила, и ей пришлось подстраиваться. Несмотря на популярность, деньги и любовь зрителей, ощущение счастья не было. Даже отношения не спасали от внутреннего дискомфорта. С бизнесменом Александром Лещенко она познакомилась вскоре после прихода в «ВИА Гру», и в 2002 году у них родился сын Игорь. О браке речи не шло, с Александром она рассталась. После рождения ребёнка Надежда ненадолго ушла из коллектива, но быстро вернулась к гастролям.

В 2005 году она впервые покинула группу. Усталость, переутомление и аэрофобия сыграли свою роль. Она наслаждалась свободой: высыпалась, пила кофе, проводила время с сыном, занималась языками и вокалом, сменила имидж и вернула себе фамилию Мейхер. Через три года, набравшись сил, снова вернулась в коллектив. Тогда же судьба свела её с будущим мужем.

Они познакомились на показе Ренаты Литвиновой, куда певица едва успела из-за накладки с приглашением. На мероприятии она встретила бизнесмена Михаила Уржумцева. Сначала они общались по работе — он предложил Надежде и Вере Брежневой стать лицами новой марки одежды. Но позже, случайно оказавшись в Париже одновременно, они провели день вместе, и между ними возникло нечто большее.

Хотя Михаил был женат и воспитывал двоих детей, вскоре он признался в любви. Надежда ответила взаимностью — её тронуло, как трепетно он относился к её сыну. В 2012 году у них родилась дочь Анна, в 2014-м пара поженилась. Они жили на две страны — Надежда в Киеве, Михаил — в Санкт-Петербурге. Певица всегда подчёркивала: она не может представить, что могло бы разрушить их семью. После рождения дочери она снова ушла из группы, начала вести телепередачи, участвовала в шоу, основала модный бренд, продюсировала и снималась в кино. В 2015 году у неё родилась вторая дочь — Мария.

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«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

Жизнь изменилась

После 2014 года Надежда писала в блоге о надежде на мир и диалог. В 2022 году поблагодарила армию и россиян, поддерживающих Украину. Позже её публикации прекратились. Она исчезла из информационного поля, её аккаунт опустел. Осталась только страница бренда одежды.

В октябре 2022 года появилось видео её выступления в Штутгарте, появились слухи, что она живёт в Германии. Спустя год вышла фотосессия с её участием в Венеции. Где сейчас находится Надежда Грановская — неизвестно. Она избегает высказываний на политические темы, возможно, чтобы не навредить мужу, чья карьера связана с Москвой. Кто-то осуждает её за молчание, кто-то понимает. Похоже, Надежда сделала выбор в пользу семьи и теперь живет, стараясь сохранить самое дорогое — брак и детей.

Недавно певица сообщила, что неожиданно обнаружила у себя «экстрасенсорные способности», теперь к ней «приходят сущности», и она записывает видеопрактики для «просветленных» последователей. Грановская проводит стримы на русском языке и делится с аудиторией своими знаниями в области гештальтпсихологии, метафизики и квантовой физики.

Тем временем ее супруг Михаил Уржумцев успешно развивает бизнес как в России, так и на Украине. Он является генеральным директором и владельцем компании «Мэлон фэшн груп», основные активы которой находятся на Кипре. В прошлом году выручка компании составила 61 миллиард рублей, а чистая прибыль достигла семи миллиардов рублей.

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