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Администрация бывшего президента США Джо Байдена, несмотря на отчеты об опасности ядерной войны, передала Киеву ракеты для ударов по России. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
По словам Карлсона, Пентагон провел исследование, согласно которому стало понятно, что в случае передачи дальнобойных ракет Киеву и разрешения бить ими по территории РФ, вероятность ядерного обмена составила бы 50%.
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«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать. Это настоящее безумие. Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда», — заявил Карлсон в соцсети X.Он уточнил, что речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS, которые были переданы Украине. Впоследствии ВСУ неоднократно использовали это вооружение для атак на российские территории.
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Элина Позднякова