Японец стал православным и присоединился к российской армии
RT: Житель Японии присоединился к ВС России в зоне СВО и принял православие
В зоне специальной военной операции появился японский доброволец с позывным Даня. Он решил поддержать российские силы и принял православие.
Боец общался с журналистами RT при помощи переводчика. Он объяснил свой переход в христианство.
«Я хотел бы, чтобы в случае моей смерти моя душа отправилась в то же место, что и души моих друзей», — поделился солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.