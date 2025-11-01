Японец стал православным и присоединился к российской армии

01 ноября 2025, 15:43

RT: Житель Японии присоединился к ВС России в зоне СВО и принял православие

Фото: iStock/Tomas Ragina

В зоне специальной военной операции появился японский доброволец с позывным Даня. Он решил поддержать российские силы и принял православие.





Боец общался с журналистами RT при помощи переводчика. Он объяснил свой переход в христианство.





«Я хотел бы, чтобы в случае моей смерти моя душа отправилась в то же место, что и души моих друзей», — поделился солдат.