Политолог не исключил, что Трамп согласится отправить Украине ракеты Tomahawk

Политолог Мезюхо: нельзя исключать, что Трамп одобрит поставку Украине Tomahawk
Нельзя исключать того, что президент США Дональд Трамп согласится передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.
Напомним, 31 октября телеканал CNN сообщил, что Пентагон одобрил поставку крылатых ракет Tomahawk Украине.
«Исключать того, что Трамп при определённых условиях, прежде всего внутриполитических, пойдёт на поставки ракет Tomahawk Украине — нельзя», — отметил Мезюхо в беседе с RT.
Тем не менее он выразил мнение, что американский президент ещё не принял окончательного решения о передаче Tomahawk украинской стороне.
Тем временем политолог Александр Гусев считает, что Трамп вряд ли одобрит поставку Tomahawk Киеву, поскольку это отрицательно скажется на российско-американских отношениях, пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
«Наши отношения и так находятся на самой низкой точке взаимодействия, а так они вообще уйдут в пике. Таким образом, я убежден, что Трамп такого решения не примет», — заявил Гусев.