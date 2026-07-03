«Язык выгребных ям»: Милонов высказался о выступлении Галкина* в Монако

03 июля 2026, 16:54

Депутат Милонов: Галкин* пытается выслужиться перед украинцами

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал решение Максима Галкина* выступать на украинском языке во время концерта в Монако. Об этом стало известно 3 июля.





Это уже не единичный случай — в последнее время шоумен неоднократно выступал с подобными номерами за рубежом. Ранее СМИ уже сообщали об его участии в закрытых корпоративных мероприятиях украинских заказчиков, которые проходили на французских курортах — в Каннах и Сен-Тропе.





«Самое смешное, что все прекрасно видят, как ему тяжело дается выговаривать эту фонетическую несуразицу. Он же все-таки какое-то время жил среди людей. И, наверное, расстаться с великой русской культурой и перейти на язык выгребных ям из сел, конечно, сложновато, но он смог», — цитирует Милонова NEWS.ru.