«Язык выгребных ям»: Милонов высказался о выступлении Галкина* в Монако
Депутат Милонов: Галкин* пытается выслужиться перед украинцами
Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал решение Максима Галкина* выступать на украинском языке во время концерта в Монако. Об этом стало известно 3 июля.
Это уже не единичный случай — в последнее время шоумен неоднократно выступал с подобными номерами за рубежом. Ранее СМИ уже сообщали об его участии в закрытых корпоративных мероприятиях украинских заказчиков, которые проходили на французских курортах — в Каннах и Сен-Тропе.
«Самое смешное, что все прекрасно видят, как ему тяжело дается выговаривать эту фонетическую несуразицу. Он же все-таки какое-то время жил среди людей. И, наверное, расстаться с великой русской культурой и перейти на язык выгребных ям из сел, конечно, сложновато, но он смог», — цитирует Милонова NEWS.ru.
По словам парламентария, в глазах граждан Украины Галкин* навсегда останется перебежчиком, а такие люди, как правило, не вызывают уважения нигде. Спикер также добавил, что из-за подобных поступков артист лишился прежнего статуса и среди российской публики.