Юлия Тимошенко отказалась голосовать за закон о мобилизации

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала видеообращение, в котором объявила о своём отказе от голосования за новый законопроект о мобилизации.
По её словам, прошлой ночью законопроект о мобилизации был внесён в Верховную раду. Она отметила, что в том виде, в каком представлен этот закон, он совершенно неэффективен и никак не поспособствует решению имеющихся проблем.
Она отметила, что вся её партия отказывается отдавать свои голоса за этот неконституционный законопроект.
Напомним, что согласно законопроекту призывать в ряды ВСУ начнут с 25 лет, предполагается призыв инвалидов третьей группы, отменяется отсрочка для некоторых категорий студентов и лиц, ухаживающих за инвалидами.
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Она отметила, что вся её партия отказывается отдавать свои голоса за этот неконституционный законопроект.
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Анастасия Чинкова