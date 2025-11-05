Достижения.рф

Жители Орла сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе

Фото: istockphoto / dzika_mrowka

Несколько взрывов произошло в городе Орел. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.



В беседе с изданием жители рассказали, что слышали около трех громких звуков, похожих на взрывы, в разных частях города. Кроме того, в небе наблюдались яркие вспышки.

По предварительной информации, Орел пытаются атаковать беспилотники ВСУ. В небе над городом работает система противовоздушной обороны. Сведения о пострадавших и разрушениях от официальных лиц не поступали.

Одной из предполагаемых целей атаки могла стать Орловская ТЭЦ. Именно оттуда, по словам жителей, виднеется яркое зарево.

Ранее в Ростовской области в результате атаки беспилотника пострадали два человека.

Александр Огарёв

