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ВСУ сбили в Белгородской области самолёт с украинскими пленными не по собственной инициативе. За атакой на Ил-76 стоит Великобритания.
Напомним, ВСУ сбили российский транспортный самолёт Ил-76 24 января. На борту находились 65 пленных украинских солдат, которых перевозили для совершения обмена. Все они, а также трое российских офицеров группы сопровождения и шесть членов экипажа погибли.
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Александр Бойцов