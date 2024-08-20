За безопасность в приграничье будут отвечать группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»

Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России объявило о создании новых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Эти формирования будут отвечать за безопасность приграничных регионов и защиту граждан от возможных атак дронов и других средств нападения.
Координационный совет по военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях будет контролировать деятельность группировок.
Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание с членами совета 20 августа. Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.
«За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»», – сообщает Минобороны.
На заседании обсудили вопросы безопасности и стратегии защиты. Группировки будут активно работать над предотвращением угроз и обеспечивать порядок в приграничных зонах.
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Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание с членами совета 20 августа. Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.
«За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»», – сообщает Минобороны.
На заседании обсудили вопросы безопасности и стратегии защиты. Группировки будут активно работать над предотвращением угроз и обеспечивать порядок в приграничных зонах.
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Лия Мурадьян