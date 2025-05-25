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Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Средства ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщи мэр столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение о сбитии трех вражеских БПЛА появилось в 0:33 по московскому времени.

«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в своем telegram-канале.

Уже в 0:39 появилась информация о сбитии еще одного дрона. На данный момент средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Первое сообщение о сбитии двух дронов появилось на канале Собянина в 23:51.

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#беспилотник
Собянин: средства ПВО ликвидировали два беспилотника, летевших на Москву
25 мая 2025, 00:05

Фото: iStock/rancho_runner

Средства ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в своем telegram-канале.

К тому в ночь на 25 мая украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Там ПВО работает над ликвидацией вражеских целей.

Помимо этого дроны ВСУ совершили налет на город Елец в Липецкой области. На окраинах прозвучало несколько взрывов. В городе прозвучала сирена о воздушной опасности. Жители убегают с улиц в ближайшие укрытия.

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Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников
24 мая 2025, 23:28

Фото: iStock/bbsferrari

Брянскую область атакуют украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

На данный момент система ПВО работает над обнаружением и уничтожением вражеских целей. Богомаз просит жителей соблюдать меры предосторожности во время атаки.

К тому же сейчас украинские беспилотники атакуют город Елец в Липецкой области. На улицах звучит сирена об опасности. Жители убегают с улиц в ближайшие укрытия. На окраинах уже прогремели взрывы.

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Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
24 мая 2025, 23:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ снова пытаются атаковать беспилотниками город Елец Липецкой области. Как рассказали SHOT местные жители, в городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытия. Уже было слышно несколько хлопков на окраине», — передает канал.

При этом ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень опасности атаки дронов в Ельце и Елецком районе. На фоне сирены граждане стали убегать с улиц в укрытия.

На данный момент опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области. К тому же введен план «Ковер» в аэропорту Калуги. Там ограничен прием и вылет самолетов.

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Британский журналист заявил о стягивании тысяч российских военных к Харькову
Sky News: РФ стягивает войска к границе с Харьковской областью
24 мая 2025, 19:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска стягивают войска к Харькову. Об этом говорится в материале журналиста Майкла Драммонда, опубликованном на сайте британского издания Sky News.
Отмечается, что Москва может готовиться к новому масштабному наступлению в этом направлении.

Корреспондент подчеркнул, что после освобождения Курской области свыше 50 тысяч бойцов ВС РФ сосредоточились на границе с Харьковской областью. Драммонд со ссылкой на аналитиков утверждает, что у российской армии есть «четырёхмесячное окно» для прорыва фронта, прежде чем погодные условия начнут ухудшаться.

Также ситуацию прокомментировал военный аналитик Sky News Майкл Кларк. Он заявил, что в числе переброшенных к границе бойцов есть представители элитных частей, включая подразделения ВДВ.

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ВС РФ ударили «Искандером» по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу
24 мая 2025, 16:51

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

23 мая ВС РФ расчетами ОТРК «Искандер» нанесли групповой ракетный удар по судну с военным грузом, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Отмечалось, что контейнеровоз осуществлял перевозку военных грузов в порт Одессы. По данным Минобороны, на судне было порядка 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

После удара по контейнеровозу в Одессе случилась вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов, контейнеров и сильный пожар.

Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, о котором стороны ранее договорились в Стамбуле. Уточнялось, что с подконтрольных Киеву территорий вернулись 307 военнопленных. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь.

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