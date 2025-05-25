Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву

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Средства ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщи мэр столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение о сбитии трех вражеских БПЛА появилось в 0:33 по московскому времени.
Уже в 0:39 появилась информация о сбитии еще одного дрона. На данный момент средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Первое сообщение о сбитии двух дронов появилось на канале Собянина в 23:51.
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«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в своем telegram-канале.
Уже в 0:39 появилась информация о сбитии еще одного дрона. На данный момент средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Первое сообщение о сбитии двух дронов появилось на канале Собянина в 23:51.
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Иван Мусатов