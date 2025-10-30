За два месяца около 100 тысяч молодых мужчин сбежали с Украины
Почти 100 тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули страну всего за пару месяцев. Об этом сообщает издание The Telegraph.
В качестве примера издание приводит сравнение с численностью армии Великобритании, составляющей примерно 70 тысяч военнослужащих. Согласно публикации, украинские власти рассчитывали, что предоставленная свобода передвижения позволит большему числу молодежи вернуться обратно и добровольно вступить в ряды вооруженных сил. Соответствующий законопроект вступил в силу в августе.
Тем временем массовый наплыв украинских беженцев в Германии вызвал резкую реакцию партии Альтернатива для Германии (АдГ). Депутаты потребовали прекращения выплат переселенцам и выступили против оказания Киеву военной помощи.
Читайте также: