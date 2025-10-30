30 октября 2025, 00:35

The Telegraph: за два месяца около 100 тысяч молодых мужчин сбежали с Украины

Фото: istockphoto / YakubovAlim

Почти 100 тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули страну всего за пару месяцев. Об этом сообщает издание The Telegraph.