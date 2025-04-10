За истекшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по объектам российской энергетики

Фото: istockphoto/peterschreiber.media
За прошедшие сутки 9 апреля Вооружённые силы Украины (ВСУ) 11 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Цели украинских военных находились в восьми регионах Российской Федерации.
Эту информацию привели в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники ведомства уточнили, что атакованные ВСУ объекты энергетики находятся на территории Брянской, Белгородской, Курская, Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик и Краснодарского края. В основном удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов, а страдали от этого мирные жители, так как повреждения получили несколько высоковольтных линий электропередачи, а также подстанции.
В Минобороны отметили, что киевский режим такими действиями нарушает российско-американские договорённости о запрете нанесения ударов по объектам энергетики. Несмотря на публичное заявление Зеленского о присоединении Киева к мораторию, удары со стороны Украины продолжаются в одностороннем порядке, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Читайте также:
В Кремле обозначили временные рамки завершения конфликта на Украине
ВСУ впервые применили БПЛА вертолётного типа при атаке на РФ
Наступление под Богдановкой, удары по ВСУ в Херсоне, отражение атак на Оренбург: последние новости СВО
В Минобороны отметили, что киевский режим такими действиями нарушает российско-американские договорённости о запрете нанесения ударов по объектам энергетики. Несмотря на публичное заявление Зеленского о присоединении Киева к мораторию, удары со стороны Украины продолжаются в одностороннем порядке, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Читайте также:
В Кремле обозначили временные рамки завершения конфликта на Украине
ВСУ впервые применили БПЛА вертолётного типа при атаке на РФ
Наступление под Богдановкой, удары по ВСУ в Херсоне, отражение атак на Оренбург: последние новости СВО
Александр Бойцов