За минувшие сутки ВС РФ поразили три украинских склада боеприпасов

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За минувшие сутки российские военные поразили три склада боеприпасов Вооружённых сил Украины, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в оборонном ведомстве, удар по украинским складам был нанесён при помощи артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ нанесли точные удары и по другим позициям ВСУ.
К тому же, российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников.
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«...поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», — сообщили в Минобороны РФ.
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Евгения Парфентьева