В Тверской области после налета БПЛА ВСУ возник пожар на предприятии
В результате атаки беспилотника на предприятии в Тверской области произошёл пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале «Тверская область. Официально» со ссылкой на слова врио губернатора региона Виталия Королева.
Согласно информации, возгорание на одном из объектов Конаковского округа возникло ночью 7 февраля при отражении атаки БПЛА. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.
Дроны ВСУ атаковали Тверскую область, очевидцы заметили пожар в одном из районов
Все необходимые силы и средства для тушения пожара оперативно прибыли на место происшествия. Королев добавил, что раздал рад поручений по постоянному мониторингу обстановки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.