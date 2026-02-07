В Тверской области после налета БПЛА ВСУ возник пожар на предприятии

07 февраля 2026, 05:32

Фото: iStock/Egor Suvorov

В результате атаки беспилотника на предприятии в Тверской области произошёл пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале «Тверская область. Официально» со ссылкой на слова врио губернатора региона Виталия Королева.





Согласно информации, возгорание на одном из объектов Конаковского округа возникло ночью 7 февраля при отражении атаки БПЛА. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.



