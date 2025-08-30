После падения обломков БПЛА повреждена технологическая установка Краснодарского НПЗ

30 августа 2025, 03:58

Фото: iStock/grafoto

В результате падения обломков на БПЛА ВСУ территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».