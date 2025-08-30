После падения обломков БПЛА повреждена технологическая установка Краснодарского НПЗ
В результате падения обломков на БПЛА ВСУ территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
По предварительным данным, пострадавших нет, все сотрудники предприятия были своевременно эвакуированы.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования и экстренные службы, которые продолжают тушение огня. В связи с сохранением угрозы беспилотных атак жителей Краснодара призывают оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.
Ранее мы писали о том, что ночью в небе над Краснодаром прогремело не менее восьми взрывов. Местные жители докладывали о том, что видели дроны ВСУ. Беспилотники летели на низкой высоте с характерным громким жужжанием.
