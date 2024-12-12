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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ За преступления в Курской области военных украинской армии осудили на 15 и 14 лет

За преступления в Курской области военных украинской армии осудили на 15 и 14 лет

Фото: iStock/ Zolnierek

Фото: iStock/ Zolnierek

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам заключения двух боевиков ВСУ, которые участвовали во вторжении в Курскую область, за совершенные там преступления, передала Главная военная прокуратура.


«Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении украинских военнослужащих Ивана Дмитракова и Виталия Панченко. Они признаны виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)», — говорилось в сообщении.

В августе подсудимыми с иными военными незаконно зашли на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. За несколько дней военные участвовали в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города, запугивали мирных жителей, много раз открывали огонь на поражение по российским ВС РФ и местному населению.

Главная военная прокуратура отметила, что суд приговорил Панченко к 15 годам лишения свободы, Дмитракова – к 14 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшиеся года он проведёт в исправительной колонии строгого режима

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#военные
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Москалькова попросила Киев открыть гуманитарный коридор в Курской области
12 декабря 2024, 19:31

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к властям Киева с просьбой предоставить гуманитарный коридор с занятых ВСУ территорий Курской области, чтобы мирные жители могли перебраться в безопасное место.
Об этом сама омбудсмен рассказала ТАСС. Она сообщила, что гражданское население в приграничных районах, оккупированных украинскими войсками, укрываются в подвалах и разрушенных домах. Там нет возможности осуществлять целенаправленный подвоз гуманитарной помощи, что нарушает положения Женевской конвенции.

Москалькова также подчеркнула, что уже наступили холода, а во многих домах отсутствует отопление, теплосети в населённых пунктах разрушены. По словам Москальковой, в Совете по правам человека есть представление о том, сколько людей нуждаются в помощи и где именно они находятся. Теперь слово за украинской стороной.

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#всу
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Премьер Словакии Фицо: Запад в итоге пожертвует Украиной
12 декабря 2024, 19:03

Роберт Фицо и Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Украина неизбежно проиграет в конфликте, так как у неё нет возможности переломить текущие успехи России на поле боя. В конечном итоге страна лишится трети территории и не получит места в НАТО.
Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, Киев изначально позволил втянуть себя в «авантюру». Запад хотел с помощью Украины «поставить Россию на колени». Но эти планы сорвались, а после завершения конфликта Европа и США снова будут поддерживать отношения и торговать с Россией.

«Наступит момент, кода Запад скажет: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной», — считает глава словацкого правительства.

По мнению Фицо, Украина лишится территорий и не получит места в НАТО. Киев позволил втянуть себя в авантюру, которая не может для него хорошо закончиться, уверен премьер-министр Словакии.

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#запад
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В НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил
Рютте: Россия восстанавливает силы быстрее, чем ожидала НАТО
12 декабря 2024, 18:41

Фото: iStock/zim286

Россия восстанавливает свои силы и учится на ошибках гораздо быстрее, чем того ожидали в НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Марк Рютте в ходе выступления в европейском отделении фонда Карнеги.
Также глава блока указал на скорость производства оружия Китаем. Так, страна производит вооружение в 5-6 раз быстрее, чем Соединённые Штаты.

На этом фоне Рютте призвал как можно быстрее милитаризировать промышленность Европы и нарастить военные расходы государств-членов НАТО.

Ранее генсек Североатлантического альянса призвал направить часть пенсий и социальных выплат в Европе на производство вооружения. Он подчеркнул, что в настоящее время четверть средств из бюджетов европейских государств тратятся на соцвыплаты и пенсии, а нужно их часть применять для строительства сильной обороны НАТО.

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#россия
#китай
#сша
#вооружение
#производство
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Украина проводит эвакуацию из подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка
12 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/OLGA RYAZANTSEVA

Власти Украины приступили к проведению принудительной эвакуации жителей населённого пункта Малая Токмачка в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, указано на сайте управления местной полиции.
Отмечается, что село находится непосредственно на линии боевого соприкосновения. Часть жителей были эвакуированы ранее, однако некоторые по-прежнему остаются в своих домах.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил в беседе с ТАСС, что ВС РФ улучшили позиции в районе контролируемого ВСУ села Малая Токмачка.

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#всу
#вс рф
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«Ещё одно послание»: в России высказались о повторном применении «Орешника»
Дипломат Долгов: РФ может послать Украине новый сигнал «Орешником»
12 декабря 2024, 17:50

Фото: iStock/sb2010

Украина уже усвоила первый сигнал России, поданный новым ракетным комплексом «Орешник». Однако США такие знаки пока не заметили, поэтому Москве придётся отправить «ещё одно послание», заявил дипломат Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд».
Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в ближайшие дни Россия может повторить удар «Орешником» по территории Украины. Комментируя это заявление Долгов заявил, что новейшая баллистическая ракета уже оказала заметное влияние на ход конфликта.

Дипломат отметил, что применение таких систем позволяет ликвидировать противника и нанести ущерб разным объектам. На Украине вынесли урок из этого, а в США нет, поскольку «они все делают ценой жизней украинцев».

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#дипломат
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Военнопленный ВСУ: Только бегство молодёжи с Украины спасёт им жизни — видео
12 декабря 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

На Украине готовится новый закон о снижении мобилизационного возраста. На этом фоне молодые украинцы массово уезжают из страны под любым предлогом, понимая, что только так можно спасти свою жизнь.
Об этом заявил украинский пленный, бывший военнослужащий 92-й бригады ВСУ Александр Кузнецов в разговоре с военкорами «Русской Весны Молодые люди 17 лет стремятся уехать в Европу, чтобы учиться или работать, зная, что уцелеют только эмигрировав из страны.

«Картина становится всё более понятной. Америка руками Зеленского уничтожает украинскую нацию», — сказал военнопленный.

По словам военного, Зеленский готов положить весь украинский народ в угоду Западу. Он обратился ко «всем мужикам Украины» с призывом вступать в батальон имени Богдана Хмельницкого, где служат бывшие украинские военнопленные и куда записался он сам.

Солдат подчеркнул, что это — его добровольное решение и он принял его для того, чтобы защитить украинский народ от тех, кто всеми средствами старается его уничтожить.

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#солдат
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Time: Трамп намерен использовать помощь Киеву как рычаг давления на Россию
12 декабря 2024, 16:52

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отказываться от поддержки Украины. Он рассматривает её в качестве мощного рычага давления на Россию в ходе переговоров о прекращении боевых действий.
Об этом «новый старый» президент США рассказал в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции в вопросах дальнейшего взаимодействия с Украиной.

«Я хочу заключить соглашение, а единственный способ сделать это — не бросать Украину», — заявил Трамп.

Американский политик таким образом дал понять, что эффективное использование американской помощи может способствовать мирному урегулированию конфликта. Однако речь скорее идёт о том, чтобы надавить на Россию, используя тот факт, что финансовая и военная помощь Киеву пока ещё предоставляется.

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#президент
#интервью
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#трамп
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Донбасс потерян, Украина проиграла — депутат Рады Дубинский
Депутат Рады Дубинский заявил о фактической потере Украиной Донбасса
12 декабря 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Российский президент Владимир Путин практически достиг всех целей специальной военной операции. Донбасс навсегда потерян для Украины.
Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, пребывающий в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене. Он напомнил, что российский лидер в феврале 2022 года заявлял о трёх целях спецоперации: освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. По мнению парламентария, все эти задачи выполнены.

«Донбасс взял. Во всяком случае, с такими темпами до инаугурации Трампа — возьмёт», — утверждает Дубинский.

Что касается задачи демилитаризации, то она, по мнению, депутата, также выполнена. Так как украинское оружие всё уничтожено, его практически не осталось. А западное придётся вернуть. По крайней мере, то, что уцелеет. Денацификации Украины Россия также добилась, заключил Дубинский.

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#донбасс
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Трамп выступил против применения ВСУ дальнобойных американских ракет против России
Трамп: удары ВСУ вглубь России американскими ракетами ведут к эскалации конфликта
12 декабря 2024, 16:10

Фото: iStock/vadimrysev

Избранный президент США Дональд Трамп выступил против нанесения ВСУ ударов по территории России американскими дальнобойными ракетами, поскольку это ведёт к ещё большей эскалации конфликта. Об этом ​политик заявил в интервью журналу Time.
Он заявил, что категорически не согласен с запуском закет на сотни миль вглубь территории России, поскольку это обостряет конфликт и усугубляет его.

Также Трамп отметил, что намерен использовать помощь США Украине в качестве рычага давления на Россию в ходе переговоров о завершении конфликта.

Ранее в ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы у власти находился он, а не Джо Байден. После он добавлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа.

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