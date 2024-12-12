За преступления в Курской области военных украинской армии осудили на 15 и 14 лет

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Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам заключения двух боевиков ВСУ, которые участвовали во вторжении в Курскую область, за совершенные там преступления, передала Главная военная прокуратура.
«Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении украинских военнослужащих Ивана Дмитракова и Виталия Панченко. Они признаны виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)», — говорилось в сообщении.
В августе подсудимыми с иными военными незаконно зашли на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. За несколько дней военные участвовали в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города, запугивали мирных жителей, много раз открывали огонь на поражение по российским ВС РФ и местному населению.
Главная военная прокуратура отметила, что суд приговорил Панченко к 15 годам лишения свободы, Дмитракова – к 14 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшиеся года он проведёт в исправительной колонии строгого режима
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