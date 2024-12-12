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Украинские военные убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал житель села Руслан Коробов.
«Девочку с водителем убили, они обед развозили. Девушка, ей был 21 год, работала со мной в одной фирме», — приводит слова Коробова ТАСС.По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали убивать мирных жителей ещё до вторжения в Курскую область. Так, в начале лета село, в котором он проживал, было несколько раз обстреляно из минометов. По ударами оказались частные дома мирных жителей.
Ранее бойцы бригады морской пехоты в составе Вооружённых сил РФ штурмом взяли позиции украинских военных в приграничном районе Курской области. Один штурмовик подобрался вплотную к окопам противника и уничтожил пулемётную точку, которая мешала продвижению российских подразделений.
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Анастасия Ларина